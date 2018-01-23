陽光與英氣 路斯明輕鬆駕馭

路斯明身材挺拔，穿上紳士西裝英氣十足。他戴TISSOT HERITAGE 1948 CHRONOGRAPH計時碼表4萬6900元；穿Brooks Brothers 1818系列深藍羊毛窗格紋成套正裝、純棉免燙正式襯衫、Made In America純絲領結、Made In America純絲口袋巾，皆價格店洽。（JOJ PHOTO攝、化妝林盈君（Amanda Lin modeling studio）、髮型Cia Cia（Zoom））

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中國時報
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路斯明露出笑容，一派陽光休閒。他戴TISSOT T-SPORT CHRONO XL QUARTZ天梭表韻馳系列腕表1萬1300元；穿Brooks Brothers 1818純棉大學Ｔ、Barracuda機能外套皆價格店洽。（JOJ PHOTO攝、化妝林盈君（Amanda Lin modeling studio）、髮型Cia Cia（Zoom））
1.TISSOT T-SPORT CHRONO XL QUARTZ天梭表韻馳系列腕表，1萬1300元。（TISSOT提供）
2.TISSOT寶環系列矽游絲COSC腕表，採用Powermatic 80自動上鍊機芯，3萬2400元。（TISSOT提供）
3.TISSOT HERITAGE 1948 CHRONOGRAPH計時碼表，4萬6900元。（TISSOT提供）

路斯明戴TISSOT天梭表搭配Brooks Brothers男裝，展現英氣紳士和陽光休閒兩種風格，他雖認為拍照和拍戲眉角不同，卻都能輕鬆駕馭。去年和楊丞琳合演《荼靡》入圍金鐘戲劇節目男配角獎，近期再攜手拍《前男友不是人》，兩人幾乎沒排戲就上場，他說：「我們在同一個頻道，很有默契。」是「英雄惜英雄」的專業和信任。

拍攝專題這天路斯明表情和POSE都到位，是時尚快手，聽他分析模特兒和演員的差異，看出他觀察細膩，他說模特兒在意角度和美感，演員要呈現的是脆弱和醜，也就是情緒的真實感，「演員喜歡自在，太久沒拍照是會恐懼的。」

這樣的細膩在拍戲時顯出他的功力和深度，難怪遇到旗鼓相當的對手時，他會說是「感恩和幸福」。除了跟楊丞琳對戲時，兩人情緒到位或現場即興讓他常常有驚喜，「我們加的都是好料，肯定會讓人讚不絕口。」去年底還跟Selina拍阿妹新歌MV《連名帶姓》，與孟耿如拍電視電影《塑膠袋子》都演得暢快，「對手可遇不可求，我一次遇到3個。」

首次代言雅芳女性保養品，被封為「暖心男神」，在品牌活動上，享受被粉絲圍繞的巨星級待遇，也因他人氣高讓品牌有意再續約。他配戴的TISSOT HERITAGE 1948 CHRONOGRAPH計時碼表，設計上充滿復古美學，造型不失現代風格；T-SPORT CHRONO XL QUARTZ天梭表韻馳系列腕表強化運動型男或前衛潮男的勁帥造型。

(中國時報)

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