台灣之星幸運用戶 終身0月租

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳大任 報導

台灣之星在1月宣布擴大「家族省」優惠並同步啟動「尋找第200萬用戶」計畫，大方提供第200萬用戶及其家人可享4G勁速「終身$0月租」優惠。很快地，這位幸運兒已於上周六於台灣之星網路門市誕生。 本身在板橋開店當老闆的吳先生，平時顧店之餘最大興趣就是玩人氣手遊《Garena傳說對決》。吳先生原有門號並不是台灣之星，但看到台灣之星與王道銀行（O-Bank）合作的獨家資費非常誘人，於是趁著工作空檔上台灣之星網路門市攜碼申辦，還順手替家人新申辦一門「家族省」方案，結果意外成為台灣之星第200萬用戶，開心直呼：「實在太幸運了！」王道銀行在知道吳先生也是客戶時，即決定提供吳先生及其家人可享基金申購及貸款終身$0手續費的優惠。

台灣之星用戶快速成長

台灣之星總經理賴弦五表示：「今天能有這樣的好成績，都是來自所有用戶的支持與相挺。開台至今3年多，不斷挖掘消費者尚未被滿足的需求，堅持落實『最高CP值、服務好、專業佳』價值主張，精進4G基站數達1萬165座，並持續提供多元資費產品供用戶選擇，更榮獲『2017年度傑出台灣品牌獎』肯定。從去年3月4G用戶數突破百萬大關，短短不到1年，總用戶數即超越200萬，2017年全年總營收更突破122.4億元、年成長率達25%。」

「家族省」方案再加碼

台灣之星即日起「家族省」適用專案及優惠再加碼：1.除原先單辦門號方案享月租費月月最高減200元，4G入門上網吃到飽原月租費388元改為288元起；4G勁速2元上網吃到飽原月租費699元，現在只要499元。2.新申辦／攜碼搭配月租799元以上4G勁速系列資費方案，綁約24或30個月，可享新申辦手機專案價再折1000元、攜碼申辦手機專案價最高折3000元優惠。

舉例來說，攜碼申辦iPhone X 256GB（空機價4萬1500元）搭配月租1599元資費，綁約30個月，手機專案價直接現折1萬8900元，亦即2萬2900元就可以輕鬆入手iPhone話題新機，而近期熱騰騰上市、主打大螢幕及大電力的ASUS ZenFone Max Plus，0元即可輕鬆擁有。

王道卡友限定4G吃到飽

台灣之星與王道銀行共同合作，提供王道銀行《傳說對決聯名簽帳卡》卡友限定「399元終身4G極速400Mbps上網吃到飽」優惠方案，即日起至2019年1月18日，消費者凡於台灣之星網路門市新申辦或攜碼申辦，並以王道銀行《Garena 傳說對決》聯名簽帳金融卡繳費，月租399元，綁約12個月，即可享網速最高400Mbps的4G上網吃到飽、網內通話免費、網外每月贈送45分鐘，且約滿後終身一價到底，所有優惠永久不變。

(中國時報)