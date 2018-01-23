迎狗年 百貨搶汪星人商機

京站Snoopy絨毛公仔，優惠2月15日起；（左起）「幸福是擁抱（小）」，特價980元；「幸福相伴（大）」特價1280元。（京站提供）

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中國時報
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統一時代百貨台北店 YVONNE COLLECTION狗狗胖胖拖鞋／愛心狗日式拖鞋，特價784元起，各限量10雙。（統一時代百貨台北店提供）
大葉高島屋居禮名店台灣限定「Herend手繪12生肖系列－狗年壁盤」，原價2萬9800元，8折特價2萬3800元，預計2到3月到貨。（大葉高島屋提供）
大葉高島屋Noritake 2018狗年紀念盤「祥犬獻瑞」，定價7600元，目前櫃上僅剩最後1個。（大葉高島屋提供）
京站獨家GOOD-DAY帆布手提袋，2月15日起上架，1280元。（京站提供）

準備踏入可愛的狗年，百貨為不同族群推薦各式應節商品。京站預告，除夕當天2月15日起至28日，將有一系列「狗年好禮」上架，包括其明星商品Snoopy將推出獨家優惠，Snoopy絨毛「幸福是擁抱（小）」，特價980元、Snoopy絨毛「幸福相伴（大）」特價1290元，另外還有獨家「GOOD-DAY帆布手提袋」推出，拜年絕不會兩手空空，也能瞬間收買小孩心。

大葉高島屋一向主攻貴婦族群，過年當然少不了限定商品，像是居禮名店的台灣限定「Herend手繪12生肖系列－狗年壁盤」，近2個世紀的手繪歷史，為不少名流人士的鍾愛收藏；另外還有Noritake 2018狗年紀念盤「祥犬獻瑞」，全省僅限6個，目前櫃上只剩最後1個，生肖收藏家要買要快。

統一時代百貨台北店帶來最「日常」的狗狗商品，包括冬天必備的毛毯、拖鞋等，像是YVONNE COLLECTION就推出「雙人萬用毯及旺狗狗手插枕套組」，另外還有「狗狗胖胖拖鞋」及「愛心狗日式拖鞋」，送給朋友當新年禮物最溫暖，以上均為限量商品，同樣先搶先贏。

(中國時報)

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