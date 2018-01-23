百貨福袋最大獎抽 百萬汽車

2018年01月23日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越Meitu美圖M8S美少女戰士限量版新品，附專屬收藏證書+心月自拍棒+心鑽手機殼+心月自拍遙控器+專屬主題UI，每台1萬9990元起。（新光三越提供）

台中大遠百首次春節福袋抽汽車，持888元以上發票+2000元，可抽價值57.9萬元至68.9萬元的Hyundai Verna 1.6尊爵版汽車。（遠百提供）

微風信義福袋禮「晶英國際行館夢幻之旅」，價值26萬8888元。（微風提供）

伊林娛樂宋承希（左起）、趙凡萱和緹妮，拿新光三越米其林星級餐具集點送限量鍋具和餐瓷，共6款，扣50點+199元起可換購。（鄧博仁攝）

迎春節，百貨福袋祭出大獎，包括最高價的百萬汽車抽獎或1人獨得20人共享的美食住宿券，讓消費者試手氣、好福氣。新光三越25日至3月4日「旺旺卡利High」活動，首次加入餐飲，等於全業種持13家指定銀行信用卡累滿1萬元起可享4、5、6％回饋；持聯名卡首3日滿萬最高回饋14％，首7日搭配貴賓卡刷500送100點，點數20倍送。

新光三越每個1000元 獎值逾3000

新光三越也首次在春節推貴賓卡友專屬的「地獄廚神」Gordon Ramsay「米其林星級餐具集點送」活動，讓卡友趁31日點數到期最後衝刺，加上既有的「貴賓卡點數盛典」，兌點換好禮好康更多，販促部經理彭緒箴表示，39天目標業績92.8億元，較去年增2％。

新光三越初一傳統福袋和信義4店獨家福袋共7000個，喜氣紅色的傳統版每個1000元、獎值逾3000元，以旺福Wonderful Bag為發想，包包可提、肩背、穿掛行李箱，具備多功能，大獎包括全台1部車、9顆鑽、9張頂級按摩椅、10組機票等超過上千款，旅遊、休閒、生活類像機票、飯店住宿等與按摩椅等都增加；信義新天地大年初一再加碼扣10點+1000元，千元可存入貴賓卡當商品禮券，限量1000名，最大獎是122萬8000元Volkswagen名車1台和iPhone X 9支，等於共抽2台車。

微風最大獎 晶英國際行館夢幻旅

微風4館初一限量福袋共692個，每個1000元、獎價超過3000元，主打團體頂級住宿與瑞士奢華護理，最大獎是微風信義的「晶英國際行館夢幻之旅」價值26萬8888元，可邀20位親朋好友同行，一起入住晶英國際行館，享有日本Dassai品鑑套餐。

遠百今年全台10店福袋1萬476份，較去年1萬388份多，共抽4台汽車，包括板橋大遠百、新竹大遠百和花蓮店，與首次加入的台中大遠百，每台價值57.9萬元至68.9萬元。

(中國時報)