2018年01月23日 04:10 中國時報 朱國珍

剛開始王正義還是四級受刑人，每周只能探監一次，先到先登記。美怡擔心這一周一次的會客，給王正義的其他朋友用掉，見不著老公的面，總是清晨五點從百多公里外的長壽鄉，開車到監獄，趕在八點第一批排隊報到。會客人數一次開放九人，每人半小時。進去之前先檢查會客菜，重量限制兩公斤，管理員把塑膠袋打開，用剪刀剪碎所有的菜餚，防止偷渡堅硬物品讓受刑人發生意外。食物中不能出現酒味，若是水果，荔枝、龍眼，皆違禁品。

「家裡都好嗎？」王正義問。

「還好你有留下『錦囊妙計』，我都按照裡面寫的事情去做。繳水費、電費、房貸。存摺和印章都保護得很好，只有那個水龍頭總開關，怎麼切換自來水和山泉水有點難，常常搞錯。」

「叫Wumau幫妳。他會。」

「他們都很幫忙了。」美怡說：「現在的鄉長讓我當代表會助理，薪水兩萬多，可以貼補家用，你不要擔心。」

王正義陷入短暫沉思。直到現在，提到「鄉長」二字，心中依然湧起心酸絞痛。

「聽說他們很多人都進來了。光輝鄉三個候選人，在選舉期間就被收押了。」

「喔！通通進來『南華大學』進修啦。」王正義為自己解嘲。

美怡：「是啊，都來進修了。光輝鄉代會選出十一個代表，早上十點就職，十一點就全部帶到調查局。那個代表裡面有六個原住民，五個漢人，結果是漢人當選主席。後來傳出來，原來是買票，一票五十萬。」

王正義冷笑。

光輝鄉是一半漢人一半原住民組成的偏鄉，小小的地方選舉，大大的金錢交易。政治這種事情，不分族群，不分階級，一旦淌入，就像沾染毒品，權力的幻覺，掌握一秒便是一秒的帝王。每個人都以為自己可以在這個圈子裡成為毒梟，贏取暴利或地位。然而毒品就是毒品，它不會為你改變，而你卻可能為它毀了人生。

「不說這個了啦，想吃什麼？」美怡轉過頭來問王正義。剛剛她暫時沒有理會老公，因為聽到隔壁探監家屬的對話很好笑，竟然轉過去跟他們聊了一會兒。

「我想吃Magali、路蕎。」王正義回答：「還有山羌、果子狸。」

「山胡椒和薤菜沒問題，可是那個肉喔！保育類耶……我去找找蛤。」美怡撒嬌說：「這樣我就有機會跟你一起進來南華大學進修囉。」

王正義微笑。

三十分鐘倏忽消逝，鐵捲窗再度緩緩移動，降落，絕決生命的距離。

王正義心頭翻攪澀澀又甜甜的滋味。離別之前，美怡說：「蘇年來現在也被起訴了，貪汙罪。」

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蘇年來。

王正義這輩子都不會忘記這個名字。

兩人都是原住民，蘇年來是官校專科班高十幾期的學長，退伍後無業，隨即返鄉。老鄉長提拔他做鄉公所秘書，屬政務官，連續八年，成為地方有力人士，他渴望鞏固更強大的舞台。蘇年來家族在長壽鄉勢力龐大，八個兄弟姊妹，有校長、老師、軍官、警官、醫生。做醫生的是他妹妹蘇春嬌，在原住民部落開診所，營業期間，鄉間農地裡突然坐落起好幾間造型華麗的別墅，歐式、日式、田園式，村民好奇打探，都是她的房子。許久之後，族人才明白，蘇春嬌專門收集病患的健保卡，盜領健保費，被判停業一年。

一年之後，診所重新開張，村子裡無處可去的老弱病患依舊報到，看病拿藥，說說笑笑。

王正義年輕，熱心，具備高學歷，積極參與地方活動，有些族人開始鼓動他出來選鄉長。

「你看那個蘇年來長得就一副奸詐狡猾的樣子，而且他已經那麼老了，沒有力氣服務了啦。」

「今年聽說溪梧村有兩個人要出來選，另一個是代表會主席，這個更糟糕，他沒有選上主席之前，在加油站當站長，因為貪汙被開除。」

「同一個村子兩個候選人，選票會分出去，你的機會大好。」

還沒有決定登記參選，身邊的人已變身選舉幕僚，紛紛為他擘畫前程。

「王正義，你年輕有為，先選上鄉長，再選縣議員，跟那個陳才明一樣，為我們族人爭光。」

從地方到中央的康莊大道！王正義被挑逗起輝煌的政治光環。這輩子，努力求學、工作、進修深造，難道不是為著出人頭地這一天？

欲望，如鬼火。還不到中元普渡，有人看見公墓裡已磷光爛漫。

那年六月，國中同學汪志雄突然拜訪王正義，說他手下有十個原住民工人。

「有需要幫忙的時候，我們一定會幫忙。」汪志雄說。

王正義客氣回答：「謝謝你們幫忙。」

稍後，汪志雄欲言又止：「但是，現在這些工人困在山上工地，拿不到薪水。你知道，包工程很難做。」

王正義掏出三千塊錢，給汪志雄，囑咐為工人買些雞肉，做燒酒雞給他們吃。

十二月，選戰膠著，汪志雄出來檢舉王正義在六月份拿出三千塊賄選，買他家三張選票。

這件事，直到現在王正義都無法理解。鄉鎮市長選舉是九月登記參選。六月份，誰能預知三個月後的命運？況且，汪志雄的戶籍地根本沒有設在長壽鄉，花錢買他的票也是徒然！

「準備開工！」監獄主管的指令，把王正義拉回了現實。

還在牢房裡蹲馬桶的王正義，趕緊穿起下半身的褲子。

下工場，是監獄生活的第二階段。王正義不抽菸，選擇「戒菸工場」，這裡待遇稍好，四人一間房。早晨六點半起床，七點吃飯，八點開牢門出發上工。每天七點到八點一定要強迫自己大便，馬桶就在牢房角落，沒有隔間。八點十五分開工後，工場幾百人，想大便除了報告還要排隊。

監獄裡，看編號即清楚來歷。200號以下是無期徒刑，1000號以下十五年以上。王正義編在1936號，四年半有期徒刑。

戒菸工場專門製作百貨公司、服裝店的購物紙袋。「同學」們每日工作八小時，分發紙模，拼整組裝。即使內容空乏，摸著摸著也像是親人的禮物，在奢美的花樣裡寄託思念。

王正義下工場才發現，監獄最缺文書。嘴巴說話很容易，需要寫字時，每個人都皺眉癱瘓。王正義擅長處理工作日誌、調查報告、還能編訂簿冊，很快受到主管重用。不到半個月，主管說，希望將王正義升做「總組」，擔任管理受刑人的受刑人。

仔細研究分工組織，發現「總組」的責任繁瑣。他已經坐牢了，不想再添麻麻，主動選擇輕鬆的「藥管」，在戒菸工場裡專門管藥。

坐牢，失去基本人權，依然要維持基本生命。許多慢性病患者的藥物，一天也不能少。做「藥管」有自己的辦公桌，幫受刑人掛號與負責早晚發藥。最重要的，必須親眼盯著受刑人把藥物確實吞進肚裡，絕不能讓他們私藏累積龐大的藥品數量，搞自殺。

這裡，每個人都喊冤枉，每個人都不想活。

監獄看管嚴格，室門三道鎖，自動鎖、扣大鎖、鏈條鎖。除了身上陽具偶爾還會硬一下，囚室裡沒有一個東西是硬的。王正義聽聞過其他受刑人試圖自殺的消息，多半用頭殼撞馬桶，死不成卻換來譏笑。據說唯一的成功者，就是吞藥，當晚即登天。

彼時，王正義也想死。新收房禁閉期間，噤語的室友，無聲的牢牆，看似平靜的空間，迴盪著千千萬萬個「為什麼是我」？疑問似腐肉之蛆，蠕噬他的腦波，啃蝕臨終的驕傲。（待續）

（本文摘自《慾望道場》一書，印刻出版）

(中國時報)