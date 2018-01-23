2018年01月23日 04:10 中國時報 鄭順聰

手伸入內褲摸了摸下體，沒溼，反倒汗水在胸口漫成汪洋。修遠趕緊從床上坐起，探頭一望，港立與學長都不在，寢室空蕩蕩的。

下床看了看鬧鐘，五點多，竟睡了一整個下午。

洗了把臉，眼前仍迷濛，修遠轉頭，夕照竟從山壁間的窄縫探窗戶而入，入冬的西子灣晚霞想必美，步出宿舍，夕陽果然燦爛。乘著晚風，修遠從武嶺四村盤山路而下螺旋過活動中心，不往教學區的長廊，而沿著西子灣道路而行。

過獨裁者別館時，關在鐵籠中的孔雀觳簌一聲，猛然抖動，修遠嚇了一跳，鈐字就蹦到他面前，笑盈盈的，孔雀大開屏，胸口的瓔珞閃亮華彩，羽翮繃直羽翎綻開寶藍色的羽眼一枚一枚蔚然大千世界。

恍然想起，Ｃ畫逃城公園那幅油彩，咖啡色的戴帽男子和衣著清爽的孩子扶著欄杆觀看籠中的猴子，一派閒適。

「修遠啊，學校孔雀的傳說，你聽過麼？」鈐字問。

「沒聽過耶，是鬼故事嗎？這孔雀半夜會變成妖魔？還是獨裁者復生！」修遠裝猴臉。

「呵呵，你可真會亂扯，我跟你說，這傳說是千真萬確的，在學校流傳了好久好久。聞說西子灣的孔雀有一種神奇的魔力，只要兩個人盯著同一枚羽眼看，握起手，閉上眼睛，就會進入羽眼的傳奇中。」

「這是小說情節吧！有這麼玄異的事！真的假的？」

「信不信由你，喏，要不要跟我試試看啊？」

「啊！這個！跟你？」

「想要問問你，敢不敢？」

「那個……那個……。」

「說好了，我們同時看孔雀最中間的那根翎毛最頂端的羽眼，仔細看，那枚羽眼稍稍不平整，缺了一絲絲。」

修遠就呆呆地凝視那枚羽眼，鈐字扶起修遠的手，閉上眼睛。

孔雀猛然抖動，將翎毛屏風收了起來。

閉眼的黑暗中，暮光微微透入，幽冥地閃動、流動，匯集成光流，捲成光漩渦。

「這樣就好了嗎？」修遠張開雙眼。

「喏，是的。」鈐字看著他。

「會發生什麼事啊？我們會有怎樣的傳奇？」

「每一枚羽眼都有不同的傳奇，我們得要走進去才會知道，我先走了。」

鈐字輕靈地離開，夕陽沉入海洋，也沉入了黑暗。（待續）

(中國時報)