2018年01月23日 04:10 中國時報 神隱

納菲直接昏死在我身上，珠兒則摔出轎外，所幸被轎夫扶住、撐著，她全身無力，仍不停哭泣。

眾人都不敢相信自己的眼睛，我卻很清楚怎麼回事。和尚幾乎從不做沒把握的事，撇開他在龜茲幻境中的小丑行徑不談，回頭細想，這一路走來，每一步幾乎都在他的算計之中，即便有看似失算的意外發生，其實也都無關痛癢。我甚至認為連他被捲進那口箱子，任憑五個龜茲人的擺布，也早在他的預期。

但眼前的場景，依舊驚險駭人，現場除了我之外，大概沒人料到他能活著。先是和尚的鮮血噴濺四散，不但把他的白袍全部染紅，四周的一切也都被染成紅色，不過，隨著這噴灑的血漿愈噴愈多，竟如噴泉一般，這紅色也愈見鮮豔，豔得極其不自然，到後來竟捲起一股血浪，朝人群撲去，即便此刻圍觀的人群，個個都是刀裡來火裡去的殺人惡魔，看到這血浪也不禁駭然，連忙往身後竄逃，只是這浪的勢頭來得太快，後排的人還來不及拔腿，就已被前排的人壓擠推倒，根本動彈不得，所有人都被這波浪潮所淹沒，人人一身豔紅，無一倖免。

驚魂未定。

待眾人睜開眼，眼睜睜看著身上的血跡逐漸褪去，到完全消散，如魔術一般。再看場中和尚，一身白衣，飄然俊逸，面帶微笑，身旁獵獅人則呆立一旁，如同木人。沒人知道方才這一幕，到底是真是幻？

看來獵獅人是真的出手刺了這一矛，否則不會如此驚嚇，但和尚卻也有萬全的準備，將計就計，演出這場逼真的大戲。至於這一手的用意何在？沒人知道。如果此刻全寨的凶神惡煞都心服口服了，和尚便再下一城，只是一開始不用特別手段，最後卻還是用了，沙漠裡的漢子真能服氣嗎？

（待續）

(中國時報)