合力成功執政 是共識也是責任！小英否決賴清德戰雙北

2018年01月24日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

綠營雙北市長選戰無強棒，部分基層積極力拱行政院長賴清德迎戰，蔡英文總統昨天明確表示，賴清德已是行政院長，「我跟他有一個很重要的共識，就是說我們必須要合力把這個執政做成功」，間接否決徵召賴揆參戰雙北的可能。

擬代表藍營投入新北市長選戰的侯友宜氣勢如虹，綠營卻遲遲推不出強棒，民進黨內部傳出將徵召院長級和天王級大咖參選，台北市長也因柯文哲民調居高不下，基層擬拱賴清德迎戰。

英德溝通默契 更勝英全配

兼任民進黨黨主席的蔡英文是否有可能讓賴清德投入雙北市長選舉？她昨日接受三立電視專訪時表示，賴已是行政院長，他自己的認知是必須把他的工作做好，「我跟他有一個很重要的共識，就是說，我們必須要合力的把這個執政做成功，這是對我們的支持者，對黨對這個國家最大的責任」。

儘管賴清德就任之後，推動《勞基法》修法等過程一度引起勞團的反彈，蔡英文仍肯定賴的表現「很好」，她說，政治人物是不可以用分數來打的，但對他的表現她很滿意，「他處理事情，處理得很好」。

保密電話是賴來電 蔡開心

蔡與賴被稱為民進黨內的「兩個太陽」，不合傳聞不斷。蔡英文昨公開否認，她強調「我不曉得這個不合說是從哪裡來？這不是我的主觀的感覺」。

她說，與賴溝通情況很好，每周至少見面兩三次，交換意見，基本上兩人的溝通跟共識沒有問題，「甚至比林全還要好」，因為林全沒有選舉過，而賴和她都有選舉的經驗，「所以很多政治問題的處理上，我們的共識程度會比較高」。

她還舉了兩人的「小祕密」為例，賴揆本來「肚子稍微有點大」，剛開始與她開會時，常常會吃桌上的點心，她都會提醒他「要節制一點」，近來看賴揆肚子已經小很多，「連菊姊都說你現在的身材好好，可見他真的很賣力的在工作，行程奔波」。

她還記得有天晚上，她的保密電話突然響了，她以為是國安體系來電，拿起電話後聽到賴說「總統，我是清德」，當下覺得好高興「我接到他的電話，不是國安體系，是行政院長打電話給我」。

蔡英文表示，賴清德與她若有不同意見，會很委婉地告訴她，應該從哪個角度切入，「通常我們都是有商有量，可以解決問題」，即使有不同意見，兩人也都相互尊重，「所以我不覺得，外面為什麼有這樣（兩人不合）的傳聞」。

(中國時報)