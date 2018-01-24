美將對太陽能板、洗衣機開徵高關稅！中美貿易戰開打

美國總統川普批准對進口洗衣機和太陽能板徵收高額保障關稅，為中美貿易戰開第一槍。（美聯社）

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中國時報
／華盛頓22日電

美國貿易代表萊蒂澤22日宣布，川普總統已批准對進口大型家用洗衣機和進口太陽能產品徵收保障關稅的建議，太陽能產品保障關稅高達30％，對全球供應鏈中占據主導地位的中國大陸，這不啻為中美貿易戰的第一槍。

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懲罰關稅 太陽能產品徵30％

美國總統川普將於美東時間23日下午1:30分(台北時間24日零晨2時30分)簽署這項依據美國貿易法第「201條款」，採取的貿易防衛措施。

「201條款」只是這一波中美貿易大戰的前哨，預期接下來川普政府還將針對已完成的「232條款」，有關進口鋁和特定鋼鐵產品是否對美國國家安全構成威脅，以及針對中國大陸竊取美國智慧財產權啟動的「301條款」調查結果，逐步採取關稅、配額等貿易制裁，及其他非貿易措施。

萊蒂澤在美國貿易代表署(USTR)22日發布的聲明中指出，美國貿易代表署根據與貿易政策委員會（TPC）、兩黨美國國際貿易委員會（ITC）調查、公聽與協商結果向川普提出建議，指出外國進口的洗衣機和太陽能產品是對美國國內廠商造成嚴重傷害的一個重要原因，川普總統接受了建議。

聲明指出，對進口太陽能產品，川普總統批准在未來4年內實行保障性關稅，分別為第一年關稅30％，第二年25％，第三年20％，第四年15％。此外，在4年內每2.5兆瓦的進口太陽能電池將免除保障關稅。

陸傾銷 太陽能板價格跌9成

萊蒂澤表示，川普總統的行動再次表明，川普政府將持續捍衛美國工人、農民、牧場主人和企業；美國貿易代表署將會與利益攸關各方進行討論，這可能導致正面解決目前中國太陽能產品的反傾銷和反補貼措施。

聲明並提到，中國在全球供應鏈中占據主導地位，且中國自己也承認將增加產能，預期2017年上半年將占全球產能擴張總量的70％。

據統計，過去10年，大陸努力成為太陽能板的主要製造國，將全球價格拉低近90%；過去6年，美國有10多家太陽能電板公司被迫關閉。美國製造商表示，廉價的太陽能板獲得中國政府不公平資助，大陸和其他國家地區進口低廉太陽能產品已對美國本土業者造成損害，根據貿易法201條款，啟動貿易防衛救濟。

(中國時報)

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