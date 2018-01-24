雲林縣長選戰 張榮味不看好胞妹勝算！張麗善拚戰 哥嘆政治無了時

張麗善（右）將再戰雲林縣長，雖然胞兄前雲林縣長張榮味不看好，但她強調願承擔責任與使命。（本報資料照片）

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中國時報
／雲林專訪

國民黨立委張麗善表態再戰雲林縣長，其胞兄、前雲林縣長張榮味23日受訪，坦言反對張麗善參選雲林縣長，且不看好她能勝選。張榮味強調，「政治無了時」，他已淡出政壇，正為人生創造另一種價值，很歡迎各方朋友聚首，但別再找他談政治。張麗善說，會自己為黨承擔責任與使命，相信事在人為。

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淡出政壇 尊重妹選擇

張榮味說，雲林版圖是綠大於藍，他反對妹妹參選，但尊重她的決定和選擇，畢竟「一枝草，一點露」，每個人生存的方法不同，他也很直白地向妹妹講明，必須自己獨當一面去打選戰、自己打拚，他目前大多數時間都在國外及外縣市，不可能全心全意在政治上，很難有時間為她輔選，他已61歲，想走出不一樣的人生，不想繼續困在毫無生活品質的政治上。

「你們其實訪問錯人了，應該去訪問麗善才對，因為我不是主角，當事人是她，我現在說到選舉就頭痛，問我是不對的。」

不認為綠營會分裂

雖然不看好張麗善能勝選，但是張榮味誇讚妹妹是個很陽光、正直又善良的人，而且優秀，對雲林很用心。他原本想，如果本屆她能選上縣長，一定可以為雲林做很多事，最後飲恨抱憾，這也讓他調整對生活的態度。

雖然民進黨有前、現任縣長的恩怨糾葛，張榮味也不認為民進黨會分裂，因為「綠的支持者是認旗子的，不像國民黨是認人。」

深耕基層 喊願扛責

張麗善表示，能體會胞兄就目前政治現況提出個人看法，不諱言國民黨的現實情況確實非常艱難，可是她是國民黨的不分區立委，在黨有需要時得義不容辭，有責任和使命要承擔，而許多鄉親也一直鼓勵，並對她寄以高度期待，所以即使不可為，她也要為之。

「事在人為！」張麗善強調，她會自己承受壓力，而人民對現在的綠色執政多有怨言，她在雲林土生土長，雲林就是她的家，她不是過客，而是歸人，一直在基層深耕，未來也會在雲林終老，用生命守護雲林，深信鄉親會深思熟慮，選一個一生都與鄉親在一起的人。

(中國時報)

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