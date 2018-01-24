新聞透視－綠拔劍不見敵人 藍瘦香菇

2018年01月24日 04:10 中國時報 洪榮志

濁水溪以南6縣市的天空經常霧茫茫，但政治版圖卻綠油油。鑑於民進黨執政縣市經營有方、江山穩固，不僅多數縣市國民黨找不到良將征戰，綠營選將也在缺乏藍營對手的前提下，拔劍四顧視茫然，將初選視為大選，炮口對內、廝殺割喉慘烈。藍營為何無力回天？長期依賴派系山頭是最大致命傷。

從雲林到屏東，不僅全是民進黨執政，除了嘉義市本屆才由藍轉綠外，其餘5縣市綠營執政至少也都12年。在長期執政的優勢下，加上經營有方、深耕基層，即便中央執政不力，但在濁水溪以南的縣市長及立委選舉，民進黨多數仍穩操勝券。

從目前的縣市長選情來看，除了前嘉義市長黃敏惠、議長蕭淑麗如果能整合成功，還有機會與現任市長涂醒哲一搏之外，即便是再度披掛上陣的雲林縣立委張麗善，面對已經營4年的李進勇，連他的胞兄前雲林縣長張榮味也不看好。

此外，國民黨在高雄市、台南市雖分別有立委陳宜民、前台南大學校長黃秀霜公開宣布參選，但2人似乎未獲黨中央青睞，迄今連提名方式都還未定案；至於嘉義縣、屏東縣，藍營甚至連敢下場的人選都還找不到。

平心而論，6縣市中，除原高市、原南市及嘉市屬都會區，選民自主性較高之外，雲林縣、嘉義縣、原台南縣、原高雄縣及屏東縣均是農業縣，國民黨過去也都曾長期執政，按理說應該累積不少基層實力，何以如今一敗塗地、無將可用？

深究其因，派系包袱與山頭的式微，恐怕是藍營在濁水溪以南一蹶不振的關鍵。過去國民黨在雲林有林派、許派；嘉義縣有黃派、林派；嘉義市有蕭家班；台南縣有海派、山派、高派；高雄市有3大家族；高雄縣有白派、紅派；屏東縣也有林派、張派等。派系之間的合縱連橫、利益競爭，往往凌駕在政黨之上，一旦民心覺醒思變，自然不肯回頭。

問題是，國民黨似乎還沒有警覺時代在變，為了贏回政權不僅繼續倚重派系力量，甚至連提名人選也都奠基於派系思維，讓派系第二代繼續代父出征，並沒有認真拔擢真正優秀的人才蹲點深耕經營，如此一來綠地怎麼可能變回藍天呢？

(中國時報)