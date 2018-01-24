林岱樺批花錢灌票 趙天麟駁斥

2018年01月24日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2018高雄市長初選戰況激烈，立委林岱樺昨上廣播節目炮火猛烈，直指趙天麟要整合她與管碧玲是「機關算盡放話」，但趙事實上只透過其薛姓幹部傳line，毫無誠意。林岱樺也痛批趙，花了很多錢做電視民調灌票，買很多網路置入行銷，質疑若為選舉矇騙市民，這樣的人未來做市長，「不會粉飾太平嗎？」

民進黨選對會昨晚邀林岱樺等4人協調，都表示不退選外，皆同意採取互比式民調；至於是否有協調可能，均說需後續思考再進一步協調，選對會對此表示尊重。

趙天麟昨受訪時回應，林若已經明白表態不整合，大家也可以好好把焦點放在政策牛肉上，但是他沒有花錢灌票，電話是觀眾自己想打，也有民眾打電話支持林岱樺，「投票給我們，心存感謝就好」。

林透露，趙的薛姓幹部曾留line給她的團隊，表示想與林岱樺本人「談談」，這樣做法毫無誠意，呼籲黨內選舉應該要開誠布公。林也強調，她自己花錢做的民調，「至少都贏他（趙天麟）」。

林更指控，趙天麟錢很多，多到兩場電視辯論會結束後重複灌票，一通電話是10元，「合理懷疑這是要花錢」。林也說，趙買很多網路置入，若為了選舉達到自己的目的去矇騙選民、市民，真的做市長的話，「他不會粉飾太平嗎？他不會為了利益、達到目的而罔顧人民權益嗎？」並重批，趙與她都是黨內中生代，應該要開大門走大路，但趙機關算盡放話，不是中生代政治人物表現的高度。

趙天麟則回應，整合不是壞事，若聯繫過程有任何不周到，他願意跟岱樺說聲不好意思，盼這些話題不會扭轉大家對高雄的看法。

(中國時報)