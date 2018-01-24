柯提台灣價值 兩岸和平相處！反問蔡「妳的是什麼」

台北市長柯文哲23日出席松山區行動市政會議，帶領市府官員與地方人士面對面，檢視地方建設發展，也聽取建言。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

年底選戰即將開打，民進黨今年是否繼續和現任台北市長柯文哲合作備受關注，蔡英文總統日前接受電視台專訪時表示，柯必須對「台灣價值」再一次確認，讓民進黨支持者感覺柯是可以一起作戰的人；對此，柯文哲23日反問「他也想知道指的台灣價值是什麼」，但對於兩岸政策，柯直言，還是要設法和平相處。

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實現普世價值 打高空沒有用

對於蔡英文要柯文哲確認「台灣價值」，柯文哲昨出席松山區行動市政會議會後受訪時表示，自己也有想過到底台灣價值是什麼；台灣在整個東亞地區，甚至是華人世界，特色就是民主自由、多元開放，儘管法治、人權、環保還有改進空間，但這些所謂的普世價值的實現，就是現階段的台灣價值。

媒體追問，蔡英文的言下之意是不認同柯的台灣價值？柯文哲反回「不知道，我也很想知道她的台灣價值是什麼？」除了所謂的「普世價值」，柯文哲的台灣價值是什麼？柯文哲說，政治要落實在人民生活的每一天，他舉例像是健康公宅就是老百姓要的，「打高空沒有用。」

等級高度不同 豈能一概而論

柯文哲說，總統的等級和市長等級不同，總統要處理國防外交、意識形態，市長不用，只要經濟發展好，人民過得快樂就好了，兩人所處的位置、高度不同，要應付的問題不一樣，關心的東西也不一樣。

讓綠營不舒服 「少講一點好」

對於蔡英文要柯文哲確認「台灣價值」，是否會影響柯提的「兩岸一家親」的兩岸政策？柯文哲直言，兩岸基本上要設法和平相處，互相放話、互相給對方小鞋穿，有時候感覺上有點意氣用事，不是好辦法。不過，有意挑戰台北市長的民進黨立委姚文智23日不滿表示，柯文哲被視為背離台灣價值，不是可以補考的事。柯文哲對此未正面回應，僅說選舉還是照自己的步驟走，競選連任的人把市政做好就好，每天去理外面的人幹什麼？

另外，蔡英文也提到柯的部分言論讓綠營支持者不舒服。柯說，他也沒有罵人家，只是講實話，所以有時候就少說一點，只是有時候忍不住還是會講一下。

(中國時報)

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