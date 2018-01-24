新聞透視－小英再創「新名詞」 幫自己脫困

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中國時報

在綠深族群反彈下，蔡總統要柯P確認「台灣價值」來換取綠營的支持，擺明了民進黨在台北市已推不出強棒，但要挺柯P卻可能讓小英也陷入基層流失的危機，小英在此時提出「台灣價值」，表面上是出手幫柯P，實際上卻是在為自己脫困。

蔡英文提出「台灣價值」的新名詞，也讓人再度記起她在總統大選時，用來取代兩岸「九二共識」的「台灣共識」，根據蔡當時的說法，是希望未來能透過民主程序凝聚台灣內部的共識，再以此作為與中國大陸談判的基礎。

事隔多年，「台灣共識」內容究竟是什麼？早已無人再提，但無可否認，「台灣共識」的提出，將蔡英文從兩岸政策說不清楚的困境中解救出來，強調「台灣」為主的代名詞，也讓她順利凝聚民進黨的支持者。

如今提出的「台灣價值」，用意如出一轍，儘管連林濁水等綠營大老都質疑蔡自己都說不清楚，如何叫柯P講明白，但顯然「台灣價值」定義和內容是什麼並不重要，重要的是「台灣」兩個字，可以堵上獨派和深綠族群的嘴。

「台灣價值」的弦外之音，就是要柯在兩岸立場上表態，將「兩岸一家親」的說法，改向獨派想要的「台灣」主體靠攏。說穿了就是告訴柯P，要取得民進黨的支持，必須拿點東西來交易，包括他的兩岸政策、批評執政黨等「不合乎台灣主體價值」的言論，都得要收斂。

柯P當然也很清楚，所以昨天在回應媒體詢問時也感慨「我們社會不太允許批評」，強調他只是說實話，兩岸基本上還是設法和平相處，並四兩撥千斤的反問「我也很想知道她的台灣價值是什麼」，避免「虛問實答」，讓自己陷入泥淖。

當然蔡提出「台灣價值」的說法也有苦衷，儘管身為執政黨和國會最大黨，但在首善之都的台北市卻推不出強棒，如果順著基層的要求硬推自己人恐將慘敗，支持柯P又得面臨自家人反彈，身為黨主席的蔡英文已陷入兩難。

尤其黨內「第二個太陽」賴清德光芒愈來愈亮，民調低迷不振的蔡英文，若再得罪民進黨深綠族群，恐怕連任都有問題，此時提出「台灣價值」，與其說是幫柯P解套，不如說是為自己「買保險」，確保未來被迫支持柯P時，不致淪為黨內箭靶。

(中國時報)

柯提台灣價值 兩岸和平相處！反… 宜需整合 嘉缺行銷

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