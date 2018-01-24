2018年01月24日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨展開黨內初選，蔡英文總統昨天分析選情，強調桃園、台中、新竹、基隆都能得到選民強力支持，屏東縣「也是如此」，宜蘭縣若整合好也不悲觀，嘉義市長涂醒哲則需要用力溝通。至於高雄市長陳菊，就算卸任也是「不會退休的啦」。

在執政團隊民調低迷下，外界評估民進黨今年縣市長選舉將面臨極大挑戰，連維持現有執政縣市都有困難，何況要增加執政縣市。

蔡英文昨天接受電視專訪分析民進黨選情，強調綠營在地方上的成績，將成為選舉時的助力。

她說，2014年縣市長選舉完後，民進黨出現很多新的當選的，尤其是年輕的縣市首長，「他們表現都很好，而且都有目共睹」，她列舉桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，強調他們都能得到選民強力的支持，屏東縣長潘孟安「也是如此」。

不過蔡英文也坦承有些縣市確實面臨的挑戰比較大，「但是我們會去想辦法克服」，像是新北市，她說，民進黨的戰將如雲，只是要由誰來出馬，黨內還在持續討論。

嘉義市，蔡英文認為，涂醒哲是做了很多的事情，「我也希望他能夠用力的去溝通 ，用力的講」，期待嘉義市民可以用心的體會並且耐心的聽他講。

外界也認為綠營在宜蘭的執政「有一點危險」，但蔡英文表示，這是候選人整合的問題，「如果我們候選人可以整合得好，宜蘭也並不是大家想像中的那麼悲觀」。

對於台南市、高雄市黨內候選人之間的拼鬥，以及嘉義縣和雲林縣的分裂，她也說，這是一時性的，民進黨都是這樣，「初選結束以後大家就團結了」。

外界也關切陳菊交棒後的出路，黨內是否已有安排？蔡英文反駁「用安排這兩個字，我實在是不能夠苟同」，她說，陳菊是「一個黨跟這個國家很重要的資產」，她知道陳菊對黨和國家很有感情，也有很強的責任感，「我們會尊重菊姐她的想法，也希望這個珍貴的資產，能夠替國家替這個黨做更多的事情」。

雖然兩人目前尚未就此做過討論，但她說，希望她有機會的話，能夠替這個國家替這個黨做更多的事情，未來會跟她討論，也會尊重她的想法，「她不會退休的啦」「不論她有沒有職務，她都是不會退休的人」。

(中國時報)