郝「還有3人 可望參選北市長」

黨中央提名小組成員、副主席郝龍斌表示，除了已表態的前立委丁守中與前行政院發言人鄭麗文外，保守估計還有3人可望參選，其中有1人確定要參選，農曆年前就會宣布。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨超人氣立委蔣萬安宣布不投入台北市長選舉，引發藍軍集體焦慮。黨中央提名小組成員、副主席郝龍斌表示，除了已表態的前立委丁守中與前行政院發言人鄭麗文外，保守估計還有3人可望參選，其中有1人確定要參選，農曆年前就會宣布。

儘管民進黨主席蔡英文要柯文哲確認台灣價值，以考慮是否再合作，但郝龍斌表示，民進黨政府中央執政狀況不理想，目前也沒有可勝出的人選，他斷言，民進黨絕不敢派人出來選，最後只能選擇與柯文哲合作，「柯文哲吃定民進黨」。

但他也表示，民進黨會有黨員脫黨參選，並點名就是前台南縣長蘇煥智。郝龍斌直言，柯文哲任內做得不好，否則請他自己講一個3年來做的好政策。郝嘲諷，比說嘴沒人比得柯文哲，比做事國民黨所有可能人選執行力都比柯強。

身為前台北市市長，郝龍斌透露，至少有3人曾向他表達意願並徵詢其意見，其中1人確定會參選。至於這些人是否都是國民黨員？郝龍斌未正面回應，僅簡單說，「這問題很好」！外傳黨中央曾徵詢回鍋參選意願，他強調已經選過了，年底的角色「不是參選，是輔選」。郝龍斌並表示，黨內已有2人表態參選台北市長，除非最後都決定不選，否則黨不可能有徵召的空間。至於初選時程，郝龍斌說，農曆新年後，3至5月都不會太晚，「民進黨不會派人，你急什麼」。

蔣萬安棄選，會不會再尋其他戰將？郝龍斌表示，他身為提名小組成員，不適合扮演勸進角色。至於選情評估，他說國民黨不是沒勝選機會，契機在於團結，此外，若黨提名人能爭取年輕世代認同，「大概就贏定了」。但他也坦言，目前已表態人選中，訴求還沒有打到年輕人的心。

(中國時報)

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