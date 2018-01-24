丁守中「只把柯文哲當對手」

國民黨前立委丁守中最早正式宣布參選台北市長，但不受高層青睞，立委蔣萬安宣布不參選後，藍營又頻點將，遭外界解讀對丁不滿意。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨前立委丁守中最早正式宣布參選台北市長，但不受高層青睞，立委蔣萬安宣布不參選後，藍營又頻點將，遭外界解讀對丁不滿意。丁守中23日忍不住說，可能市黨部認為他還不夠強，又或是想炒選情，但黨內確實有人在幕後頻放話、唱衰他，很多被點名的「強棒」，根本無心參選，不需要這樣鼓吹。

丁守中昨接受電台專訪，被問及市黨部先前力拱蔣萬安，蔣宣布不選後，又點名包括江宜樺、葉匡時和李鴻源等人，市黨部還稱要找台大教授李錫錕合作，似乎不看好丁的戰力。

丁守中表示，目前情勢都這樣了，市黨部還說要找別人，可能覺得他強、但不夠強，或想炒熱選舉氣氛，這些都無所謂，不過那些被點名的「明星」、「強棒」，民調都不如他，既然黨主席吳敦義說會有公平的初選，就保持平常心，爭取各家支持。

國民黨北市黨部黃呂錦茹說，丁守中可能對市黨部有誤會，不管誰出來選，都要通過黨內初選，目前丁較積極，但其他表態或可能參選者也需了解、徵詢意見，沒有針對特定對象。

儘管有不少初選假想敵，丁守中強調，他只把台北市長柯文哲當成對手，現階段他在藍營的支持度最接近柯，他分析，自己在29歲以下支持度大幅落後柯，約是6比4，還需再補強，40歲以上支持度則領先柯。

近日也傳出國民黨有意勸進副主席郝龍斌回鍋參選，台北市長柯文哲昨表示，外在因素不是他可以控制的，「關心這個幹嘛」，應該是做好能自己可控制的東西，選舉就照自己的步調走，要競選連任的人，把市政做好即可。

(中國時報)

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