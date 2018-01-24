新聞透視－川普祭單邊保護措施 反傷己

2018年01月24日 04:10 中國時報 諶悠文

中美貿易開戰 受害美方產業表

美國22日宣布對進口洗衣機和太陽能產品加徵保障性關稅，這可能只是川普政府一系列貿易保護措施的開端。分析家指出，美國這種單方面貿易保護舉動可能引爆貿易戰，後果堪憂。

調查缺乏客觀公正性

美國本次引用的「201條款」規定，當某種商品進口數量激增，威脅或損害美國產業時，美國總統可透過關稅、配額等措施限制進口、保護美國產業。「201條款」不針對國家，而針對某項進口產品類別，而調查由美國政府負責，欠缺客觀性和公正性。

「201條款」於1974年推出以來，迄今發生過74起「201」調查，其中8成是在1985年以前。世界貿易組織（WTO）成立後，美國就鮮少動用「201條款」，2001年至今，美國就未曾進行過「201」調查。而美國過去74次調查，也只有19次最終決定做出貿易救濟措施。這次美國貿易代表署僅22日一天便宣布針對洗衣機和太陽能產品的兩項貿易救濟措施。

過去一年，川普政府重啟一系列單邊貿易保護工具，如智財權的「301調查」、有關鋼鐵進口的「232調查」，乃至反傾銷和反補貼的「雙反」調查。這些貿易手段均帶有濃厚的貿易保護主義色彩，說明美國對多邊貿易體制的信心在下降，承諾在減少。

對多邊貿易喪失信心

川普政府一直認為WTO多邊貿易體制給了一些國家不公平優勢，美國卻受到不公平待遇。美國貿易代表署日前更宣稱，美國當年錯誤地支持中國大陸加入WTO。

過去幾任美國政府皆認同大陸加入WTO是全球化時代的多贏之舉，不僅改變大陸與世界的關係，也大幅提升了中美經貿關係。這一關係不僅關乎中美兩國，更關乎全球供應鏈，成為經濟全球化不可分割的一部分。

以這次「201調查」的太陽能產品為例，美國限制大陸的太陽能電池和零組件，並不能讓美國的相關產業「復活」，卻可能對美國太陽能市場造成毀滅性打擊，今後5年內可能導致三分之二的太陽能板安裝計畫取消，太陽能發電價格飆升，阻礙美國太陽能產業的發展。

同樣的道理，川普政府若執意推動其它產業的相關保護計畫，最終受害的，也將包括美國自身的產業。

(中國時報)