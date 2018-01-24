我14家太陽能業者受衝擊

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳鷖人 、 邱琮皓 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普「美國優先政策」開出第一槍，將對進口太陽能面板、洗衣機祭出防衛性關稅，太陽能電池、模組最高課徵30％關稅，洗衣機最高課徵50％關稅；由於我國太陽能電池占美國進口量45.7％，經濟部評估衝擊較大，國內至少14家太陽能業者受衝擊。

針對中美大戰開打，工商協進會理事長林伯豐昨表示，雖然美國要針對洗衣機、太陽能面板等祭出防衛性關稅，「但現在才剛開始」，還不是看很清楚。他認為，不管中美雙方戰爭為何？「這才開始，未來（雙方）摩擦不會只有這些」，台灣一定要靠自己。

國貿局指出，我方太陽能電池產能產能達12GW，是全球第二大供應國，更是美國主要進口來源，我國太陽能電池占美進口量45.7％，美國課徵保護性關稅影響較大；至於模組部分，我國出口占美進口量2.54％，影響較小。

國貿局官員分析，這起案子確實擾亂全球產業供需，且貿易保護氛圍，也會有後續影響。這樣的貿易救濟措施不當使用，除了影響貿易正常發展，也會對進口國本身下游業者、消費者產生不利影響。

國貿局長楊珍妮解釋，防衛性措施是因國內產業由於進口造成產業嚴重損害，希望藉此讓該產業有所喘息、復甦，進而針對全球進口管制。她也強調，「台灣當然還是希望公平公正的貿易。」

不過，她也指出，防衛措施每個WTO會員都有權力使用，除非有掌握到調查過程有違反WTO規定，其他會員才能去提告，政府間進行諮商，目前沒想到這個問題。 工業局則說，2025綠能目標可增加內需並協助業者新南向，兩路「分散風險」。但對美國市場如何保住，則提不出對策。

(中國時報)