我14家太陽能業者受衝擊

友善列印
中國時報
／台北報導

美國總統川普「美國優先政策」開出第一槍，將對進口太陽能面板、洗衣機祭出防衛性關稅，太陽能電池、模組最高課徵30％關稅，洗衣機最高課徵50％關稅；由於我國太陽能電池占美國進口量45.7％，經濟部評估衝擊較大，國內至少14家太陽能業者受衝擊。

針對中美大戰開打，工商協進會理事長林伯豐昨表示，雖然美國要針對洗衣機、太陽能面板等祭出防衛性關稅，「但現在才剛開始」，還不是看很清楚。他認為，不管中美雙方戰爭為何？「這才開始，未來（雙方）摩擦不會只有這些」，台灣一定要靠自己。

國貿局指出，我方太陽能電池產能產能達12GW，是全球第二大供應國，更是美國主要進口來源，我國太陽能電池占美進口量45.7％，美國課徵保護性關稅影響較大；至於模組部分，我國出口占美進口量2.54％，影響較小。

國貿局官員分析，這起案子確實擾亂全球產業供需，且貿易保護氛圍，也會有後續影響。這樣的貿易救濟措施不當使用，除了影響貿易正常發展，也會對進口國本身下游業者、消費者產生不利影響。

國貿局長楊珍妮解釋，防衛性措施是因國內產業由於進口造成產業嚴重損害，希望藉此讓該產業有所喘息、復甦，進而針對全球進口管制。她也強調，「台灣當然還是希望公平公正的貿易。」

不過，她也指出，防衛措施每個WTO會員都有權力使用，除非有掌握到調查過程有違反WTO規定，其他會員才能去提告，政府間進行諮商，目前沒想到這個問題。　工業局則說，2025綠能目標可增加內需並協助業者新南向，兩路「分散風險」。但對美國市場如何保住，則提不出對策。

(中國時報)

新聞透視－川普祭單邊保護措施 … 聯合再生能源加速赴美設廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。