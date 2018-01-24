聯合再生能源加速赴美設廠

2018年01月24日 04:10 中國時報 王中一 ╱台北報導 ╱台北報導

美國貿易代表處宣布啟動「201條款」，將對國外進口的太陽能電池與模組課徵30％稅率。對此，日前獲得國發會資金奧援的「聯合再生能源」董事長、也是現任新日光董事長洪傳獻興奮表示，此法案通過後，給了台廠赴美設廠的競爭機會，因此「聯合再生能源」成立後將啟動赴美設廠程序。

「201條款」公布後，仍有相當多細節未公布，包括每年的2.5GW免稅額度的計算方式、實施的時間點、以及中國大陸和台灣的雙反措施如何搭配？因此，對台廠真正影響性仍難以評估。但是，因之前美國當地系統業者已提前進貨加以規避，估計美國市場已累計高達5～6GW的模組庫存、至少須兩季才能消化，因此上半年已篤定不會有拉貨需求，則是短線上就要面對的利空。

太陽能產品報價從今年元月以來，已見到明顯的跌價壓力，除了部分多晶矽廠開始調降價格外，模組廠也停止採購電池，導致多晶太陽能電池出現跌價潮，預期到2月份農曆年前仍會維持緩降的態勢，之後則得仰賴大型專案的啟動來帶動價格止穩。

研調機構評估，美國仍有採用「薄膜」技術的前龍頭廠First Solar，至於加拿大也有「阿特斯」等廠商，產能足以支應美國太陽能市場下半年需求，因此傳統矽晶矽太陽能廠商今年恐流失全球第二大的美國市場商機。

(中國時報)