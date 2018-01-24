陸將聯合世貿成員反制

2018年01月24日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 賴瑩綺 ／北京報導 ／北京報導

美國總統川普日前批准對進口太陽能板、大型洗衣機徵收關稅，最高稅率分別為30％和50％。外界認為，對於太陽能板採取的措施，主要針對大陸，堪稱中美貿易戰的第一槍。大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍昨批評，這是對貿易救濟措施的濫用，中方對此表示強烈不滿；大陸外交部發言人華春瑩則表示，「對於美方的錯誤做法，中方將與其他世貿成員一道堅決捍衛自身的正當權益」。

美國總統川普22日宣布對進口太陽能板和大型洗衣機分別採取為期4年和3年的全球保障措施，最高稅率分別為30％和50％。王賀軍回應指出，近年來美國連續對進口太陽能產品和大型洗衣機採取貿易救濟措施，已充分、甚至過度保護了美國國內相關產業。

王賀軍表示，此次美方再次對進口太陽能產品和大型洗衣機發起全球保障措施調查，並採取嚴苛的徵稅措施，是對貿易救濟措施的濫用。中方對此表示強烈不滿。

他指出，美方此次調查不僅引起許多交易夥伴的關切，也遭到了美國許多地方政府和下游企業的強烈反對。此舉不僅有損於美國國內產業整體健康發展，也進一步惡化相關產品的全球貿易環境。

王賀軍強調，過度、頻繁的貿易保護，無法對相關產業起到救濟作用，中方希望美方克制使用貿易限制措施，遵守多邊貿易規則，為世界經濟發展起到積極的推動作用。

大陸外交部發言人華春瑩昨也表示，美方此舉是對貿易救濟措施的濫用，中方對此表示強烈不滿。「對於美方的錯誤做法，中方將與其他世貿成員一道堅決捍衛正當權益。」

財華網報導，中國光伏行業協會副祕書長劉譯陽表示，美國擬對海外生產的太陽能設備徵收高達30％的巨額關稅，此幅度雖在預期之內，但對產業衝擊頗大。

根據中國工信部公布的數據顯示，中國太陽能產業鏈各環節生產規模在全球占比均超過50％，出口價格持續下滑。先前，美國國際貿易委員會（ITC）曾建議川普對進口太陽能產品課徵35％的關稅。

劉譯陽指出，此次措施對中國太陽能製造廠商的影響，將小於美國2012年對中國太陽能產品徵收反傾銷稅那一次，因中國在包括中東、印度、日本和南美在內的市場已經發展起來。他認為，由於美國自身的太陽能電池板生產能力有限，實施進口關稅後一些項目開發商可能無法生存。

(中國時報)