三星、LG首當其衝 南韓要向WTO申訴

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中國時報
／綜合報導

遵循「美國優先」的競選承諾，美國總統川普計畫實施新貿易保護措施，限制外國廉價進口商品進入美國市場。美國政府22日宣布對洗衣機和太陽能板徵收高額進口關稅。美國貿易代表萊蒂澤表示，這說明川普政府始終維護勞工利益。對此，南韓政府表示將向世貿組織（WTO）申訴

按照萊蒂澤的說法，美國今後將對大型洗衣機徵收20％至50％的進口關稅，並在未來幾年逐步下調。太陽能板方面，關稅從30％開始，在4年之內下調至15％的水準。

南韓表示無法接受美國的決定。該國貿易部長金鉉宗在首爾宣布，將向世貿組織（WTO）申訴，並指美方決定「不公」。南韓企業中，三星和LG集團最有可能受到美國貿易新政的衝擊。

美國大型企業曾指責，亞洲的競爭對手進行不公平的傾銷戰。川普的基本觀點是：美國在國際貿易中蒙受貿易夥伴的不公平對待。

《華盛頓郵報》去年12月報導，川普政府將回應美國企業要求，針對外國太陽能電池板和洗衣機增加關稅或採取進口配額制，並預告這個月月底以前會做出決定。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國貿易專家甘思德（Scott Kennedy）當時曾表示，川普政府的意圖是帶來震撼與威懾，「他們不是鬧著玩的」。

川普認為國外廉價進口商品導致國內流失大量就業機會，但他的對策卻極具爭議。這次美國單方面徵收高額進口關稅的決定基於一項已經多年未曾引用的法規，即1976年通過的「201條款」，可能因此觸犯世貿組織規定。專家曾警告，這麼做可能招致其他國家的反制措施，以及引發嚴重的商貿衝突。

另外，其它國家對華府這次祭出的貿易防衛措施也心驚膽跳。以德國為例，川普政府早就盯上爭議甚大的鋼鐵工業，去年他曾指責德國的兩家鋼鐵巨頭薩爾茨吉特（Salzgitter）和迪林根（Dillinger Hutte）低價傾銷。

(中國時報)

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