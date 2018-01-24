桃捷機電工程 國車國造卡關

2018年01月24日 04:10 中國時報 葉臻 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨前立委、台車董事長蔡煌瑯日前因北捷萬大線招標排除國內廠商，炮轟北市府官僚、媚洋心態，但桃綠線捷運機電工程22日開標，招標規範也「卡死」台車，開標日僅韓國公司「現代ROTEM」進場，最後以投標廠商不足3家，技術性流標，桃市府預計30日辦理第2次開標，若仍只有「現代ROTEM」一家，將確定得標，遭桃園市長參選人楊麗環質疑整個招標過程是黑箱作業。

桃園市府交通局長劉慶豐強調，機電標採購案絕對公平公正，過程禁得起檢驗。

限定資格 台車被卡死

北捷萬大線機電工程2度流標，日前重啟招標，仍排除國內廠商投標資格，讓蔡煌瑯不滿沒有國車國造，痛批北市府惡意官僚，保守扼殺國內軌道產業的生機。不過，桃園綠捷機電標工程昨流標，檢視招標規範，同樣限定廠商須具「捷運工程實績」，將台車卡死，卻未見批評聲浪。

楊麗環昨開記者會，印證5日記者會預言「開標一定流標，為讓韓車快速得標，第2次開標日一定很近」，質疑招標規格和設計是為圖利韓廠，「國車國造、敞開大門都是假」，呼籲市長鄭文燦回頭是岸、重新招標，「不要拿326億元大工程開玩笑」。

綠線標案 疑圖利韓商

桃捷監督聯盟總召牛煦庭說，桃園綠線捷運機電標工程招標規範中，「廠商須具捷運工程實績」項目將台車卡死，「國車國造」淪笑話，整個採購標案等同替韓車量身訂做。

工商建研會歷屆會長聯誼會會長史碩仁更質疑，韓廠習慣用回扣、低價搶標，且現代ROTEM在列車組及列車製品常發現瑕疵，包括高鐵KTX的韓製列車多次出軌、故障、零件鬆脫，光2011年就發生19件重大事故。

藍營呼籲 縣長勿硬幹

若桃園市執意2次開標，最後將由德國西門子負責號誌和電力，現代ROTEM負責車廂，楊麗環質疑這組合根本是「內定得標」，桃園市政府想火速舉行2次開標，只是為讓現代ROTEM盡快得標，到時「只有一家廠商來，再爛都讓過嗎？」要求鄭文燦不要「硬幹」，由於綠線捷運機電工程屬聯合承攬，到時出問題，「請問鄭文燦會負責嗎？」

(中國時報)