綠首長不挺 淡水輕軌愛台車

台車董事長蔡煌瑯（左）日前質疑北捷萬大線開國際標，是排除「國車國造」，但遭台北市長柯文哲反嗆，他不會像蔡煌瑯一樣「想一步登天」。不過至今為止，「國車國造」唯一即將上路的是新北淡海輕軌列車。圖為朱立倫2016年視察台車。 （中央社）

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中國時報
／新北報導

全台各縣市都在大興土木蓋捷運，「國車國造」成許多捷運選項，但目前僅新北市淡水輕軌實踐「國車國造」目標，反倒綠營各縣市捷運系統都不支持。

蔡政府在前瞻計畫編列大量軌道預算，但無論捷運或火車軌道建設，都含土木、機電、車廂等產業。為此，政府針對車廂部分宣示「國車國造」，但從目前通車的北捷、高捷、機捷三大系統，卻無一車廂由台灣製造。

台車董事長蔡煌瑯日前指控，北捷萬大線招標案歷經二次流標，第三次招標仍排除國內車廠投標資格，幾百億捷運軌道建設，竟給國外廠商拚經濟，「國內軌道產業連一顆螺絲的錢都賺不到！」痛批捷運局官僚、媚洋心態實在可恨可議。

台車雖已具備電聯車、輕軌捷運、中運量捷運的實績與經驗，但除三大捷運系統摒除台車公司，連民進黨長期主政的高雄市政府，在輕軌部分也採用西班牙CAF公司承造的車廂，依舊與台車無緣。

「國車國造」不獲綠營縣市首長青睞，反倒被國民黨籍新北市長朱立倫埋單。2016年底出廠亮相的淡水輕軌「行武者號」，是由台車與德國Voith Engineering Services（VES）合作承造，新北市捷運工程局表示，未來如能完全技術移轉，台車就可望自製轉向架等重要零組件。

新北市捷運交通局指出，捷運車輛種類不同，從輕軌、中運量、高運量的車輛標準也都各不相同，淡海輕軌的技術水準當然相對比高運量車輛低，但如果沒有起頭，就不可能扶植台灣本土的捷運軌道工業基礎。

捷運交通局人員坦言，台車董事長蔡煌瑯雖是民進黨籍，但新北市並不以政治色彩為考量，全力支持「國車國造」，也願將淡水輕軌車廂交給台車公司，讓台灣能朝「國車國造」理想邁開第一步，「新北市都給機會了，同黨實在沒理由不給機會」。

(中國時報)

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