拒國造 蔡煌瑯指「鄙視國人技術」

2018年01月24日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

北捷萬大線、桃園機捷綠線都給國外廠商包走，蔡政府喊「國車國造」受到挑戰。中華軌道協會理事長、台車董事長蔡煌瑯說，「產業本土化」很重要，才能提升國內專業技術。

蔡煌瑯指出，政府以國內車輛廠商沒完整設計、製造及組裝捷運電聯車工程實績，拒台廠參與競標，「是鄙視國人技術」，他強調前瞻計畫有430億預算，台鐵汰舊換新計畫有997億，加上捷運萬大線等，有5千億以上經費，但政府卻幫國外拚經濟，把獲利往外推。

他說，政府推動前瞻、又說要「國車國造」，就是要擴大內需；台灣軌道產業已落後20年，應受重視並提升技術，落實產業鏈等才有幫助，希望政府大力支持，讓國內廠商有機會參標。

他說，台車為國內唯一車輛製造公司，目前已承攬台鐵局EMU800電聯車，自製率高達52%；去年自製淡海輕軌「行武者」號，也已交車測試將投入營運；也代工桃園機捷，及代工義大利公司承攬的新北環狀捷運、代工日本川崎承做的中捷，都順利交車，並非沒經驗。

蔡煌瑯說，並非要求政府指定外包給台車，只是希望開放國內廠商與國外廠商競標，不能一開始就被拒在門外。他認為，儘管台車技術不像國外大廠那麼強、經驗也不足，但若拿到標案，才有資格跟國際大廠談技術轉移，累積實力在國際上競爭。

針對招標規定「需由車輛、行車監控、供電三家廠商共同投標，且所有電聯車成員間均須具備從屬公司關係」，及規定機電工程只准開國際標，連聯合承攬都排除，蔡煌瑯表示，儘管台車只有製造車輛能力，但號誌、機電等方面，可找機電工程專業公司合作，政府希望廠商全包，全世界也只有五、六家，根本是阻斷所有台廠競標機會。

他希望政府允許電聯車國外廠商與台車合作共同投標，取消從屬公司關係限制；也請在合約中訂定國產化比例或國產化項目；未來捷運工程開放國內廠商能有參標機會。

(中國時報)