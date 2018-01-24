竹縣立委是否增席 下月闖關

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中國時報
／台北報導

民國黨主席徐欣瑩表示，應延續第7屆分配方式，讓新竹縣立委由目前的一席，變成兩席。中選會已決定，將在2月1日再次開會，討論相關問題。

徐欣瑩表示，新竹縣立委席次早該增為兩席，2008年國會席次減半時，新竹縣只分配到1席立委，堪稱是政治資源最弱的縣市，「和新竹縣人口接近的縣市，都有2席立委，新竹縣選區1席立委服務的選民數是其他縣市的2倍，面積是其他縣市的10倍」。

中選會發言人陳朝建說，中選會16日開會討論「第10屆立委名額分配及選舉區檢討變更案」，委員的意見十分多元，下次開會是否能有較具體的意見，中選會並不設定特定立場。

陳朝建說，中選會曾以第4屆及第7屆立委計算方式，函詢各縣市意見，只要涉及選區席次減少的，都遭反對，有席次增加的都表示贊成，席次沒變動的都沒特定主張。並沒有特定算法較受歡迎的結論。

中選會表示，公職人員選舉罷免法第37條第3項，有關立委選舉區變更，應依本屆立委任期屆滿前2年2個月、月底戶籍統計之人口數為準，據以計算各直轄市、縣市應選出名額，這是配合立委選區每10年重新檢討劃分1次之規定與選舉區劃分作業實際需要之作為。

中選會說，第10屆立委各直轄市、縣市應選出名額，如依第7屆計算方式試算，台南市及新竹縣各增1席，高雄市及屏東縣各減1席，其餘直轄市、縣市名額不變。

依第4屆計算方式試算，桃園市、台中市及台南市各增加1席，南投縣、嘉義縣及屏東縣各減少1席，其餘直轄市、縣市名額不變，中選會將會依法在今年5月31日前將立法委員選舉區變更案送請立法院同意。

(中國時報)

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