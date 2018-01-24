董事長制或總經理制 公廣宜速釐清

文化部長鄭麗君（左）23日找公視及華視董事會了解爭議，並要求盡快釐清公廣集團是董事長制還是總經理制，及華視未來總經理人選須對外徵求。圖為2016年陳郁秀（右）當選公廣集團董事長時，鄭陪同出席。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

公廣集團旗下的華視總經理人事案爆爭議，上周五行政院長賴清德要求文化部「了解」，文化部長鄭麗君昨（23）日邀集公視董事及華視董事共13位進行了解，會中決議盡快釐清公廣集團是董事長制還是總經理制，及華視未來總經理人選須對外徵求，至於《公共電視法》修法為《公共媒體法》，最快將於3月立院新會期提出修法。

昨日會議，部分董事一開始炮聲隆隆，有董事指董事長陳郁秀開董事會直接拿出七大罪狀，沒給總經理回覆及說明機會，就連董事也還來不及看懂就表決，「手法粗糙」。

也有董事認為，目前法條看來，董事長只有兩大工作，一是對內綜理董事會會務，主持董事會會議、對外代表公視基金會，暗示陳郁秀涉入太多。顯示目前法條對於公廣集團是董事長制還是總經理制，仍定義模糊。

會中陳郁秀一反常態保持沉默，鄭麗君則重申「文化部尊重公廣運作機制立場沒改變。」但文化部是公共電視法主管機關，需確保公廣集團運作符合公共課責原則，公視又持有華視83.24%股份，得負起監督華視營運責任，文化部有責任了解華視的作法。

最後會議達成四點共識，一是針對華視董事會對總經理人事案決議，過程爭端，公視董事會檢視後應向社會釐清疑慮，也希望華視董事會善加溝通，盡速化解紛爭。

二是希望華視未來總經理選任，可採公開徵才方式，最後由董事會及董事長共同選出適任人選。三是公共電視法修正為「公共媒體法」完成前，請華視董事會及公視董事會確立董事長、總經理間的職權劃分原則，送文化部核備。

最後，要求華視董事會未來就總經理及一級主管聘任，需建立利益迴避原則，或至少符合利益相關揭露為原則，杜絕疑慮。

(中國時報)

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