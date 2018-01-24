單周奪14命 寒假防流感暴走

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

全台灣上周流感疫情「突然」暴衝！類流感門急診逼近13萬人次、新增52例流感併發重症與14例流感死亡個案，紛紛創下本流行季單周新高，疾管署表示，本周起，學生開心放寒假了，但不要忽略流感病毒仍伺機而動。

群聚傳染 近8成在校園

上周（1月14日至1月20日）類流感門急診共12萬9593人次，較前一周上升27％；另外，最近4周共計57起流感群聚，其中44起（77％）發生於校園。

疾管署副署長莊人祥說，本周寒假前的疫情，有可能與上周一樣居高不下。上周新增52例流感併發重症、其中39例未接種流感疫苗；另有新增14例流感死亡個案（11例B型、2例H3N2、1例H1N1），都有慢性病史，其中11例未接種流感疫苗。

5女9男 發病10天內死亡

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增14例死亡病例為5女9男，年齡從35歲至91歲，從去年11月到今年1月上旬陸續出現症狀，發病7至10天死亡，症狀是咳嗽、上呼吸道疾病，導致呼吸急促、最後併發肺炎死亡。

本流行季從去年10月1日起，國內累計212例流感併發重症確定病例，其中31例經審查為流感相關死亡病例，確定病例及死亡病例感染型別均以B型為多、約占8成。

B型為多 疫情不易降溫

目前為流感高峰期，民眾應留意個人健康與加強防護，副署長莊人祥指出，往年大都是此時或農曆年期間是流感的最高峰，上周因寒流來襲的影響，流感疫情突然上升，希望這是本流感季節的最高峰，不要拖到過年。

由於北半球溫帶地區流感活動度持續增加，台灣周遭國家流感疫情也跟著升溫，中國大陸、香港、韓國與歐洲流行B型流感；美國、加拿大流行H3N2，日本以H1N1為流行型別，台灣的流感一時也不易降溫。

(中國時報)