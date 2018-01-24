諾羅病毒肆虐 13萬人腹瀉就診

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內疫情出現「上下其手」的狀況，躲得過流感、不一定躲得了腹瀉，全台不僅流感門急診接近13萬人次，病毒性引起的腹瀉疫情也開始加溫，單周就診人數也逼近13萬人次，疾管署擔心農曆期間民眾吃吃喝喝，可能出現一波大爆發！

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，目前是病毒性胃炎好發季節，上周全國門急診腹瀉就診達到12萬8492人次，較前一周上升13％；另外，最近4周共計25起腹瀉群聚案件，以校園群聚案件（12起）占多數，檢出病原以諾羅病毒為主。

群聚的主要場所是校園與餐飲旅宿業，民眾如廁後、進食或準備食物前落實勤洗手、做好個人衛生防護，烹製食物要徹底煮熟再食用、尤其貝類等水產品。旅宿及餐飲業者要留意工作人員（尤其是廚工）衛生與健康情形。

秋冬本來就是諾羅病毒肆虐的時期，疾管署副署長莊人祥指出，國人吃火鍋未煮熟食物，就有可能感染諾羅病毒，而且病人的嘔吐也會成為家人感染的來源，有趣的是上周逼近13萬人次就診，與去年同期幾乎一樣，顯見這是國人的飲食習慣。

疾管署提醒民眾，病毒性腸胃炎是糞口傳染，具有高度傳染力，容易引發群聚感染，老人、小小孩等免疫力不佳者要特別注意防範，若有噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應儘速就醫，患者需要外出時，應配戴口罩，避免傳染給他人。

莊人祥表示，以目前疫情的上升趨勢，加上農曆年期間民眾喜歡吃吃喝喝，有可能會有一波大爆發，過去就有發生在過年時某家大飯店爆發嚴重疫情的案例，所以不可輕忽。

(中國時報)