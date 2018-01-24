防偽貼紙新護照 春節前可申請

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

二代晶片護照內頁因誤植美國機場而貼上防偽貼紙，外交部領事事務局昨已驗收首批10萬本新護照，今上午將對外公布內頁新圖樣，預計農曆年前將對外開放申請。

據悉，為對外界釋疑，外交部領務局今將公布由桃園機場公司提供的航廈原圖，及印製在新護照內頁的圖樣。

對於外界質疑貼紙可能易遭撕下，領務局將說明貼紙防偽設計，並呼籲民眾不要刻意毀損護照內頁。

立法院長蘇嘉全昨召集朝野協商107年度中央政府總預算案，針對審查外交部領事事務局預算時，朝野立委關心「誤植」護照印製情況。國民黨立委曾銘宗在會中提問，加貼防偽貼紙的新護照重印何時完成及後續的貼紙是否有「後遺症」？

外交部領務局副局長鍾文正表示，昨已驗收新護照，將視目前第一代庫存量供應的情況，預計農曆春節前，約2月初、1月底開放申請新護照。

他強調，新護照的樣本會通知世界各國，而防偽貼紙不易於移除，「不會有問題」。

不過，鍾文正解釋誤植護照發生過程後，遭致在場的國民黨立委許毓仁及親民黨立委李鴻鈞均批評外交部卸責。李鴻鈞指出，護照印製最後核准仍是外交部，不可能中央印製廠提出後，外交部就照單全收，重點在未來新護照在國際間使用是否會出問題？外交部應先釐清。

鍾文正表示，外交部承認過程疏失，目前已聯繫296本（誤植）護照的當事人換發，並給駐外館處參考新護照，一旦出現問題，駐處會立即答覆駐在國這是有效的旅行文件，「不會有問題」。

(中國時報)