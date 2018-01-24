探索台灣 康橋生壯行東海岸

2018年01月24日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

康橋國際學校新店秀岡校區300名9、10年級學生，背著行囊挑戰3天徒步完成東海岸壯舉，每日30公里路程，難度宛如部隊行軍，有學生走到雙腳起水泡，仍互相扶持鼓勵，向前邁進，昨日抵達終點在花蓮北回歸線前歡呼，美麗海浪有學生感動到忍不住掉淚。

康橋國際學校校長徐文淞表示，康橋學子從6年級起每年以雙腳踏遍台灣的土地，包括完成攀登雪山、橫渡日月潭以及騎單車環台等挑戰，讓學生跳脫舒適圈、體驗不同的人生經驗，跳出課本，體驗學習在困境中如何鍛鍊堅強意志力和團體合作精神。

這次5天4夜的東海岸健行，其中3天從台東東河橋至花蓮靜浦的北回歸線，全程近90公里遙遠路途，揹負5天行囊的學生除了要忍受長時間的體力考驗，還必須克服近來天氣冷熱變化以及沿途各種突發狀況，不少學生早到兩腿發軟，還因此萌生放棄念頭。

永生難忘！學生蕭羽彤與陳怡安說，一開始走起來很興奮，腳步飛快還能夠聊天，漸漸的雙腳開始起水泡，第二天差點被雨勢擊倒，有同學因此沮喪不想走，但同學們互相鼓勵，還有人手拉著手往前走，堅持走完全程，能夠學到課本中無法體驗的永不放棄，「很辛苦也很值得」。

徐文松表示，藉由舉辦特種探索台灣系列活動，透過一場場的耐力與毅力人生歷練，這一路不僅培養出孩子實際從腳下逐步踏實、向夢想前進能力，也肯定每個孩子以堅持到底的勇氣，發揮互助合作精神，朝向正向積極人生觀，堅強面對各種人生挑戰和挫折。

(中國時報)