《旺視界》中美貿易戰後果 胡祖六憂兩敗俱傷

2018年01月24日 04:10 中國時報 謝錦芳 ） （執筆：

胡祖六來台進行專題演講時指出，規模成長快速的綠色債券市場上，大陸發行量排名全球第2。（資料來源：胡祖六）

胡祖六小檔案

中美貿易逆差創歷史新高，貿易戰一觸即發。春華資本集團主席胡祖六警告，「川普的個性很不穩定，不可預測，中美貿易戰爭的後果，可能兩敗俱傷。」

胡祖六曾任國際貨幣基金資深經濟學家、高盛集團合夥人及大中華區主席，在投資銀行界有豐富經驗。2010年離開高盛之後，創辦春華資本集團。以下是胡祖六上周訪台，接受中國時報專訪內容摘要。

問：中美爆發貿易戰的後果？

答：貿易戰一旦開打，一定是兩敗俱傷。以1930年代為例，當時美國政府大幅提高進口關稅，並限制進口品項，導致全球大蕭條。

川普認為，貿易赤字是美國經濟弱勢的表現，這是錯誤觀念，單看貿易雙邊不平衡，意義不大；現在是全球供應鏈的時代，中、日、韓、星、台都是一體的，應該看美國與東亞的貿易逆差，並沒有擴大，但美對中貿易逆差的確擴大了，這是因為三星、富士康等都在大陸設廠生產。

消費勝儲蓄 不平衡主因

美國整體貿易不平衡是因為儲蓄率太低，過度消費。

問：有哪些方法可以縮小貿易逆差？

答：理性的作法是增加美國出口機會，而非限制大陸對美國進口。美國應與大陸談判，打開美國產品進入大陸的通道，擴大美國產品的出口，也可增加美國的就業。反觀，川普要限制大陸進口品，這無助於擴大美國的就業，因為國際上成本比大陸低的國家很多，限制了大陸的進口，還有墨西哥、印度等。

問：中美貿易紛擾多時，川普看不到自己的盲點？他的幕僚似乎很弱？

答：美國目前接近充分就業，是多年來最佳的狀態。川普的盲點就是他要提升美製造業，重視的卻是恢復美國煤礦業、勞力密集產業的就業機會，但製造業越進步，自動化比率越高，僱用的人相對減少，川普想魚與熊掌兼顧，那不可能。美國製造業其實有優勢，難道玩具、製鞋、紡織業還要回到美國嗎？

模仿到創新 陸大幅躍進

川普的幕僚分兩派，一派較理性、冷靜，如白宮首席經濟顧問柯恩、財長穆欽等人，他們費九牛二虎之力，才讓川普的殺傷力沒想像中那麼大；另一派如前首席策略長班農、首席貿易顧問納瓦羅等人為鷹派，主張保護主義，他們的論點正好符合川普的需求。

問：川普上任以來，退出跨太平洋夥伴協定(TPP)、巴黎氣候協定，使美國國際地位式微，中國的經濟規模可能提前超越美國，成為全球最大經濟體嗎？

答：目前評估2030年中國將超越美國，成為全球最大經濟體。今年正好是大陸改革開放40周年，這要歸功於鄧小平的英明與遠見，自1978年推動改革開放，當時經濟瀕臨崩潰，讓老百姓有經濟自由，逐步擺脫貧困，走向中產階級社會。

2008年金融危機之後，中國在經濟、貿易、金融與科技的發展，與美、日、歐等國家的差距縮小；在氣候保護、對非洲、拉丁美洲的援助，中國做得甚至超越美國，在國際上已是負責任的成熟國家。在科技方面，如人工智慧、大數據和生命科學等，中國與美國是領先其他國家的。中國已從模仿者變成創新者。

大陸成為全球最大經濟體的過程中，面臨兩大風險，一是沒有深化改革，落入中等收入陷阱，導致經濟徘徊不前；其次是地緣政治，中美之間能否記取歷史教訓，避免衝突與戰爭，也是一大風險。這項衝突，也可能是第三方引起。

問：川普推動30年來最大規模的稅改，對大陸的衝擊如何？

答：這項稅改對提升美國企業的競爭力有幫助，但對改善美國貧富差距沒有幫助。大陸目前企業稅所得稅率25％、加值營業稅率(VAT)高達17.5%，川普這項稅改使大陸企業相對處於劣勢。

問：十九大之後，影響大陸經濟發展的主要因素？

答：十九大之後，大陸全面開放金融市場，這是非常有遠見的舉措，而且早就該做了。

搶攻陸市場 台灣應積極

十九大之後，影響中國較大的因素，首先是經濟結構、成長模式的調整，不只靠房地產、投資驅動，而是轉為中產階級消費與服務來驅動；其次是創新，高附加價值的製造與服務。這是兩個主要動力。中國大陸已是相對成熟經濟體，應更多靠效率、生產力來提升，不能只是看速度，這會造成扭曲、浪費，對環境帶來後遺症。

問：你對外資與台商的建議？

答：很多外商、台商把大陸視為低成本生產基地，現在改變了，大陸是全球重要市場。台灣是小型開放經濟體，台灣未來發展不可能只靠島內資源，應利用台灣優勢，例如科技與服務業的優勢，將產業鏈延伸，把大陸視為重要的市場，利用台灣的技術、品牌與服務來發展。

(中國時報)