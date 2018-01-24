《旺視界》美國優先時代 更要推動全球化

春華資本集團創辦人胡祖六接受本報專訪時表示，全球化是人類走向和平與繁榮的必經之路，他要做全球化的推手。（鄧博仁攝）

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中國時報
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春華資本集團主席胡祖六為大陸改革開放以來第一批上大學，並選派到美國留學的菁英份子。由於了解世界，也了解中國，他期許自己成為中國大陸與世界的橋梁，並矢志成為全球化的推手。

現年55歲的胡祖六，風度翩翩，氣質非凡，看來比實際年齡年輕許多。1991至1996年間，他曾在國際貨幣基金擔任資深經濟學家，後來到瑞士日內瓦世界經濟論壇(WEF)擔任首席經濟學家，與國際知名經濟學者薩克斯(Jeffrey Sachs)、波特(Michael Porter)共同製作《全球競爭力報告》，迄今廣泛受到各國政府重視。

他曾在高盛集團服務13年，完成許多大陸國企首次公開發行(IPO)重大案件，成果輝煌。2010年離開高盛，創辦春華資本集團，旗下管理資產逾10億美元。

美國總統川普上任一年來，外界評價兩極。胡祖六反對川普的貿易保護主義、反移民政策，不過，他倒是贊同減稅、放鬆管制、加強基礎建設等。他認為，減稅案是川普上任以來最大政績，對美國中長期競爭力，有很大提升；諷刺的是，減稅案對改善美國貧富差距沒有幫助，當初那些中西部藍領白人把希望寄託在川普身上，顯然是看錯了。

由於在國際貨幣基金、世界經濟論壇與高盛任職的經驗，胡祖六深信全球化是人類走向和平、繁榮的必經之路，也是中國圖強、繁榮的必經之路。這些年來一直在協助跨國公司與中國企業合作，或幫助中國企業走出去。他期許自己成為全球化的推動者。

縱橫投資銀行界20年，胡祖六認為，中國早年曾經是兵荒馬亂的時代，他很幸運自己欣逢盛世，希望把專長貢獻給社會與國家，做出影響力。

胡祖六說，「人生如果缺乏挑戰，那太乏味；儘管改變世界很難，但要知難而上。」川普上任以來，推出許多反全球化的政策，因此，繼續推動全球化，在川普時代更加重要。

儘管投資銀行的工作壓力不小，胡祖六希望內心能保持寧靜、淡定，這樣才能持久。

(中國時報)

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