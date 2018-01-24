《旺視界》機器人、生命科學領域 台灣有潛力

2018年01月24日 04:10 中國時報 謝錦芳 ） （執筆：

台灣經濟成長趨緩，平均實質薪資倒退16年，年輕人普遍對低薪不滿，春華資本集團主席胡主六表示，他對台灣有信心，因為台灣的基礎教育、科技實力很強，台灣在自動化、機器人產業、製藥與生命科學方面很有潛力，要讓新的產業起來，創造更多機會與就業。

針對低薪困境，胡祖六說，很多國家面臨同樣的問題，產業經濟結構轉型緩慢、痛若調整過程中，沒有很多新工作機會出現，勞動市場都是傳統職場，就會出現這些問題；必須有高毛利、高生產力的企業出現，僱主才可能加薪、增聘人員。因此，政府和企業界要以新的眼光帶動21世紀的新產業。

「如果沒有半導體產業起來，那麼台灣經濟會怎樣？」胡祖六指出，半導體產業在上個世紀為台灣創造許多新的就業機會，很多是高薪工作，因此台灣須要創造新的產業和機會。他認為，台灣在自動化、機器人產業，以及製藥、生命科學領域，非常有潛力。

如果市場太小，就要和別人合作。胡祖六說，「以色列的市場小，即使有好的發明，不容易擴大規模，所以積極和美國或大陸合作。他提到，「在北京、上海和深圳，幾乎每周都會碰到以色列的創業家來尋求合作的機會，不論是資金或市場，但是，台灣好像沒有那麼積極。」

目前大陸的創投市場規模僅次於美國，他指出，以色列、韓國的市場都非常開放，感覺上，台灣比較封閉，創投與私募基金不夠活躍。他建議，「台灣可以參照以色列、韓國的經驗，讓創投更加活躍一些。」

台灣每年吸引的外來直接投資(FDI)在全球排名幾乎墊底，國內企業投資亦低迷，對此，胡祖六表示，非經濟因素的確是一大因素，如果經濟前景不明朗，企業的投資就會裹足不前。

目前大陸是全球前五大對外直接投資國，台灣無法分享到大陸的投資資金，原因之一也是限制太多。

(中國時報)