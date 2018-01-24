全球逾半CEO 看旺今年景氣

2018年01月24日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資誠PwC發布《第21屆全球企業領袖調查報告》，全球CEO看旺未來一年全球景氣，高達57％CEO對未來一年經濟前景表示樂觀，不僅較去年成長近一倍，更創下歷年最高。值得注意的是，CEO們最擔憂的3大外在社會威脅，依序為法規過度監管（42％）、恐怖主義（41％）、地緣政治的不確定性（40％），且憂心程度明顯升高。

科技商業生技 前景看好

「全球CEO樂觀看待未來景氣，原因在於自2010年以來，不僅全球總體經濟逐步復甦，各國家地區的經濟狀況逐步好轉，各主要國家也預測未來的GDP將成長。」資誠會計師事務所所長周建宏舉例來說，80％的巴西CEO看好未來一年經濟景氣，加拿大（72％）和大陸（70％）的CEO也都偏向樂觀。

至於美國，在川普積極透過減稅與放鬆監管來刺激經濟成長，過去一年美股屢創新高，並為企業帶來高度信心及低失業率，這也讓59％美國CEO樂觀看待未來全球景氣，比去年24％高許多。

就個別產業來說，科技業（48％）、商業服務業（46％）和生技醫藥業（46％）CEO對於未來一年其企業成長最為看好。

3大社會威脅 令人憂心

CEO對企業成長的信心也反映在人員聘雇的成長。54％CEO將在2018年增聘人才，只有18％將減少人力。最需聘用人才的產業依序為醫療保健業、科技業、商業服務業、通訊業及觀光飯店業。

儘管CEO樂觀看待全球經濟，但對社會威脅的焦慮感卻愈來愈深。今年CEO最為擔憂的威脅包括法規過度監管（42％）、恐怖主義（41％）、地緣政治的不確定性（40％）、網路威脅（40％）、關鍵人才的取得（38％）及民粹主義（35％）等。

值得注意的是，恐怖主義的排名從去年的第12名躍升到今年的第2名，對地緣政治不確定性的擔憂，也從去年的第5名上升到今年的第3名，可見社會環境對企業經營的威脅日益增加。

擔憂氣候變遷 比例倍增

在190多國簽署巴黎協議後，各國承諾就氣候變化和低碳投資採取自願行動，再加上全球各地陸續發生極端氣候事件，令CEO對「氣候變遷與環境破壞」的擔憂比例，由去年15％倍增到今年的31％。其中逾半大陸CEO認為「氣候變遷與環境破壞」是企業成長威脅，這或許與大陸當局近期對企業環保標準趨嚴有關。

(中國時報)