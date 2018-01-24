熱錢流竄 台、亞股牛氣衝天

2018年01月24日 04:10 中國時報 劉家熙 、 黃鳳丹 、 彭禎伶 、 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

美債殖利率直直飆，通膨預期增溫，亞太區股匯市近期「雙漲」跡象明顯。台北股匯市23日雙升，指數11253點、匯率29.402元，分別創下近28年及5年新高，且外資連7買，單日買超擴大至51.62億元。

全球經濟成長趨強，加上10年期美債殖利率跳升至2.66％，通膨隱憂增溫。據統計，元旦開紅盤來，外資全面湧向新興亞股，累計流入金額達63億美元，並以南韓、台灣流入最多，皆達21億美元，其次是印度、馬來西亞。

韓國因計畫課微資本利得稅，引發外資疑慮，買盤集中在大中華區塊遊走。特別的是，新興亞洲股市重要指標明晟（MSCI）亞太股市指數（不含日本）今年已上漲5.81％，與美國的6％相當，而香港亦上揚10％、陸股上證7.24％、台灣5.73％，三大股市高居新興亞洲市場漲幅前三大。

外資認錯行情持續加溫，迄昨日為止，連續7天合計買超逾421.9億元，為今年以來最長買超天數。台股昨日也衝上11253點，亦創下1990年3月22日以來近28年來新高。

此外，權值王台積電昨日同創新猷並以266元收盤，市值以6.89兆元刷新歷史紀錄，超越英特爾2141億美元（約6.3兆元）的水準。

第一金亞洲新興市場基金經理人楊慈珍表示，亞洲國家印度、印尼、台灣等，仍以寬鬆貨幣政策為主，搭配擴大基礎建設、減稅等財政措施，刺激區域投資與信貸增長，以支撐就業率、薪資調漲，提振內需消費，增添國際法人看好亞洲經濟前景的誘因。

統一投顧董事長黎方國指出，全球股市持續創高，再加上台幣升值及資金持續匯入等加持，搭配美股企業財報、台股年報及法說會三指標，亞股技術面呈多頭格局，台股12000點高點可期。

(中國時報)