彰銀主管收回扣 金管會要查

2018年01月24日 04:10 中國時報 王莫昀 、 孫彬訓 、 魏喬怡 彭禎伶 、 朱漢崙 ／台北報導 ／台北報導

彰化銀行東莞分行主管涉嫌收取回扣，彰銀董事長張明道及內部調查小組成員23日下午出面，對造成社會大眾的不安、惶恐致歉，且坦言員工收取的金額為5萬1157人民幣、約新台幣23萬元；金管會強調，無論收回扣是不是「潛規則」，「收受回扣就是不對」，金管會也會視情況，擬派員前往彰銀大陸分行進行金檢。

財政部表示，將徹查彰銀在受理檢舉人檢舉這一個半月來的處理程序，特別包括公股董事長張明道與總經理施建安是否知情不報，違反公股管理要點規定，必要時懲處層級不排除延伸至董總。

張明道強調，23日將初步調查資料送交檢調，目前研判東莞分行經理張瓊文、南京分行籌備小組高級專員（時任東莞分行副理）游志仁，確有向金尺評估公司收受款項，2人自2016年就任至今1年多，共收5.1萬人民幣、約23萬台幣，確認是「收受款項」，但「收不該收的錢就是不對」，將於24日舉行人評會。

調查小組負責人、彰銀副總經理陳斌指出，這23萬餘元並未流入私帳，是被列為公關費，支應當地台商活動費用。

外界及金管會質疑，彰銀從去年11月底收到檢舉信後，至今年1月中才進行調查，張明道說，因為要把檢舉人調回台灣，且海外分行調動需要時間，這期間才會一直都沒有具體動作。

金管會銀行局副局長莊琇媛指出，該案已涉刑事，檢調也開始立案偵辦，立委要求立即展開金融檢查，因此目前已交檢查局，將等彰銀回報案情後，進行通盤處理，不排除派人赴陸金檢。

(中國時報)