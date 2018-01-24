台船拚轉型 董總減薪2成

台船總經理曾國正（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

國內造船龍頭台船，去年受全球航運不景氣、匯兌損失等影響，大虧58億元，台船23日表示，從今年元月起，由董座、總座帶頭減薪2成、1級主管減1成，60名高階主管共體時艱，年省1千多萬元人事費，但3000名基層薪水不變，只是沒年終可領。

台船昨舉辦「107年度展望會」，二級以上主管及領班出席。董事長鄭文隆語重心長說，商船業務易受市場波動，影響獲利，將從偏重商船轉型到造修艦艇、海工綠能等方面，相信這是台船新契機，勉勵幹部「機會是給準備好的人」。

台船總經理曾國正指出，10年前曾1年賺30億元，但前年虧損12億元，去年虧損58億元，主因是全球航運不景氣，船價低迷結果，加上新台幣升值導致匯率落差20幾億元。另外，先前兩度受風災影響，造成船舶、吊車毀損，工程進度延宕，成本不斷增加。

曾國正說，台船未來重點發展方向，2023至2025年間達到營收比例「三分天下」目標，過去9成依賴商船，預定2020年降至5成，再逐步下修為3成，並著重國艦國造、離岸風電事業兩大主軸。

鄭文隆認為，國艦國造不只是潛艦，各類型水面艦艇都是發展目標，若能順利承接，足夠有2、30年業務量。現在大環境劇變，一定得轉型，有可長可遠的業務發展，才對得起年輕這一代。

(中國時報)

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