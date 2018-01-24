停擺3天 聯邦政府重啟2周

2018年01月24日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓22日電 ／華盛頓22日電

美國聯邦參、眾兩院22日先後投票通過臨時撥款法案，讓聯邦政府能夠運作到2月8日。白宮官員當晚證實，川普總統已簽署了這項撥款法案，關閉69小時的美國政府將恢復運作。不過，民主和共和兩黨對聯邦政府預算案附加條款「追夢人計畫」(DACA）意見分歧，能否過關，仍在未定之天。

川普樂見民主黨覺悟

聯邦參議院22日中午就臨時撥款法案達成共識，讓停罷進入第3天的聯邦政府得以運作到2月8日，當天傍晚的投票，以81票贊成、18票反對，通過此案。眾議院隨後以266票贊成、150票反對，通過這項臨時撥款法案。

白宮發布聲明表示，川普很高興國會民主黨人士「覺悟」，宣稱只有他的政府獲撥款，才能努力解決非常不公平的無證移民問題，並堅稱只有對美國有好處，他的政府才會就移民達成長期協議。

「追夢人」爭議仍無解

白宮官員晚間進一步證實，川普已簽署參眾兩院通過的臨時撥款法案，讓聯邦政府得以運作到2月8日。上周五（19日），眾議院通過的臨時撥款案在參議院被擋下，導致美國聯邦政府非核心部門停擺。不過這次政府關門只持續不到3天，且又遇上周末，除了一些旅遊景點公共設施關閉，並未對民眾日常生活帶來明顯影響。

民主黨此次杯葛預算，目的在於迫使共和黨接受前總統歐巴馬2012年簽署的總統命令，也就是允許童年時期非法抵美居留的移民能留在美國追求夢想的DACA計畫。川普去年秋決定取消這一

政策，要求國會推出新的規定，期限是3月5日，屆時若提不出解決途徑，數十萬移民將面臨被驅逐出境的命運。

數十萬移民命運未卜

參院多數黨領袖麥康納對民主黨保證，在2月8日前會推動處理無證移民相關法案，但許多民主黨議員對此持懷疑態度。

2月8日後會如何發展，目前難料。一般認為，由於美國將在今年11月舉行期中選舉，兩黨對聯邦政府再次因預算問題導致關門都會十分審慎。不過，兩黨對DACA彼此間分歧大太，加上白宮對移民的強硬立場，未來情勢，依然不明。

(中國時報)