以為死定了 日草津火山爆發 15台客脫困

2018年01月24日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京23日電 ／東京23日電

日本群馬縣草津白根山23日發生火山爆發，黑色噴煙衝入雲霄，火山噴石噴洩如雨下，造成1人死亡、11人輕重傷。15名台灣旅客一度受困滑雪場，當天傍晚已安全下山。他們親眼目睹火山爆發的情景，在日媒的影像中還可聽用中文喊著「好可怕！」、「小心石頭！」等聲音。

千葉縣高中生在當地向日媒形容當時的情景表示，「上午10點左右，聽到如雷聲般咚的巨響」、「正要搭纜車上山時，突然聽到『因白根山火山爆發，請下山到室內避難』的廣播」、「如果早點上山可能就被噴石擊中了」。

被噴石擊中導致手臂受傷的滑雪客表示，「當時在玩滑板，突然有很多火山噴石從天而降，趕緊把自己埋進雪堆，拚命閃躲噴石，但手和背部都被擊中，還以為自己死定了！」

在纜車中目睹噴石擊破車窗的旅客們形容，看到山頂冒黑煙，除火山灰外，還噴出許多小噴石，把纜車的玻璃窗都穿破了，纜車懸吊在半空中約30分鐘，真的太可怕了！山頂的餐廳屋頂也被大塊的火山噴石貫穿。

當地警方表示，1名49歲的陸上自衛隊隊員在附近的滑雪場受訓時被噴石擊中，送醫急救時不治死亡，還有包括自衛隊隊員在內的11人分別受到輕重傷。

包括15名台灣旅客在內的約80名滑雪客一度受困在山頂的纜車站，到23日傍晚，全員已被自衛隊的直升機接送下山。我駐日代表處表示，「已確認15名國人已安全送下山，全員無恙。籲請國人暫勿前往該地區。」

日本氣象廳指出，23日上午9時59分群馬縣草津白根山觀測到火山性微動，上午11時50分左右發布了火山口周邊警報，將火山噴發的警戒層級從第2級的「火山口周邊管制」提升為第3級的「限制入山」。日本2007年設定火山爆發警戒層級以來，草津白根山首次達到第3級。

白根山的火山口在鏡池附近，爆發時噴石飛散的高度超過1公里。氣象廳指出，鏡池附近方圓兩公里範圍內都可能有噴石、火山灰、高濃度的火山氣體等，故呼籲民眾提高警覺。 火山口周邊被限制入山的有群馬縣嬬戀村、草津町等。

(中國時報)