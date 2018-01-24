川普屢推翻前朝 加劇兩黨惡鬥

2018年01月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國會22日通過臨時撥款法案，總統川普也簽署了法案，終結政府停擺3天的局面，但民主、共和兩黨，乃至他們所代表的選民的政治歧見仍然存在。

美國國會控制政府預算，本來是為了讓聯邦政府不亂花錢，但近年卻淪為國會兩黨惡鬥的籌碼。自1981年以來，美國政府已停擺12次，最近一次是2013年10月，因共和黨反對「歐記健保」，導致政府關門16天。

可是這次政府停擺，卻是近年來第一次在共和黨同時控制國會參眾兩院和白宮的情況下出現。據politico網站最新民調，41％的登記選民認為政府停擺應該歸咎於共和黨，36％認為應該怪罪民主黨。

政府局部關門3天以來，多數美國媒體都在批評白宮、國會兩黨互推責任。同時，共和黨和民主黨都有議員指責白宮在停擺一事上的態度，共和黨參議員葛蘭姆就公開稱白宮官員在相關問題上「靠不住」。美國媒體也注意到，川普雖然取消了去佛羅里達棕櫚灘度周末的計畫，但這3天僅是與共和黨議員通電話，並沒有接觸民主黨議員。

美國輿論認為，川普上任一年來屢屢推翻前朝政策，民主、共和兩黨政治分歧愈發明顯，美國民眾也並沒有如白宮和國會高層承諾的嚴重撕裂的大選後重新團結。民調顯示，42％選民認為DACA問題並不值得讓政府關門，持相反意見的選民比例同樣也是42％。

其實，國會兩黨近來鬥爭激烈還有一個原因，就是今年11月將舉行期中選舉。據CNN最新民調，民主黨在期中選舉的優勢僅比共和黨高5％，比之前領先兩位數的差距明顯減少。兩黨近期在稅改、移民改革等一系列問題爭執不下，實際就是為了向選民表明立場。

因此儘管國會兩黨暫時妥協讓政府有望重新開門，但未來如果不能在短短的三周提出解決方案，美國聯邦政府仍有停擺風險。

(中國時報)