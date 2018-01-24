本性難移 金賢姬警告北韓惡行

前北韓女特工金賢姬則接受美國CNN專訪，追憶當年南韓取得1988年奧運主辦權後，她奉時任北韓領導人金正日之令炸毀南韓客機製造恐慌的始末，還提醒世人北韓政權本性難移，別任其愚弄。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅政府大力拉攏北韓參加平昌冬奧，亟欲把這次冬奧塑造成「和平冬奧會」。此際，前北韓女特工金賢姬則接受美國CNN專訪，追憶當年南韓取得1988年奧運主辦權後，她奉時任北韓領導人金正日之令炸毀南韓客機製造恐慌的始末，還提醒世人北韓政權本性難移，別任其愚弄。

現年55歲的金賢姬在約6名隨身保鑣陪同下，於南韓首爾某飯店房間接受CNN記者的專訪，相關報導23日刊出。金賢姬曾有「北韓豔諜」之稱，她於1987年在大韓航空班機放置炸彈，導致客機空中炸毀、機上115人全數罹難。金賢姬說：「任務是要阻撓即將舉行的1988首爾奧運會。」

時隔30年，金賢姬警告說，現在金正日之子金正恩主政的北韓，與她當特務時並無兩樣，平壤也迄未為炸機事件道歉或承擔責任。她說：「他們正在利用南韓擺脫自己的困境…為了達到目標，他們可是會處決自己的人民、手足、家族，別被愚弄了，北韓一點也沒變。」

18歲那年金賢姬還在平壤大學唸書時，就被北韓勞動黨選為特務，在深山祕密營地接受1年間諜訓練；她曾和被北韓綁架的日本婦女田口八重子同住學習日語，接著到廣州強化中文。

1987年11月，25歲的金賢姬突然被召回平壤，並接獲任務指示。她與老特務金勝一扮成日籍父女，先飛維也納，拿到了一枚設計成小型Panasonic收音機的定時炸彈，再轉往巴格達。金賢姬說，通過機場安檢，準備登上大韓航空飛往漢城（首爾）的班機時，「我一度想到『這些人都要沒命了』，但隨即訝異怎會有此念頭，覺得自己太軟弱了，因為自己這麼幹可是為了祖國統一。」

金賢姬將定時炸彈放在班機上，和同夥於中途過境時下機。客機在印度洋東北海域上空炸毀後，金賢姬與金勝一在巴林行蹤敗露，拿出氰化物服毒自盡，金勝一氣絕，金賢姬奄奄一息，經搶救倖存。金賢姬被引渡到南韓判了死刑，後來獲特赦。

出獄後，金賢姬在南韓國家情報院工作，後來和一名貼身保鑣結婚，育有兩名子女。她出版的回憶錄《金賢姬全告白》大受歡迎，部分收入捐給韓航遇難者家屬。

在CNN專訪中，金賢姬數度強忍淚水，但堅稱活下來是為了提醒世人別忘了北韓惡行。她說：「身為北韓恐怖行徑活生生的見證人，我道出真相，站在第一線要避免這類攻擊事件重演。當牽涉到意識形態和思想，朝鮮半島仍是在戰爭狀態。」

(中國時報)

川普屢推翻前朝 加劇兩黨惡鬥 平昌冬奧前夕 平壤恐閱兵示威

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。