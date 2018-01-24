平昌冬奧前夕 平壤恐閱兵示威

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中國時報
／綜合報導

北韓近日積極參與2月9日至25日的南韓平昌冬奧，但北韓官方媒體22日突然宣布，今年北韓人民軍「建軍節」將從原本的4月25日改為2月8日，恰巧是平昌冬奧開幕式前日。南韓媒體指，北韓當局正準備舉行建軍70周年的閱兵儀式，以展現其軍事實力。

據韓聯社引述北韓官媒《朝中社》報導，北韓勞動黨中央委員會政治局決定，為紀念已故領袖金日成於1948年2月8日將人民革命軍發展為正規軍，因此於今年起將2月8日定為「二八建軍節」，原本的建軍節、即金日成創建首支抗日遊擊隊的1932年4月25日，則改為「人民革命軍成立日」。

自今年建軍節開始，北韓勞動黨各級組織將與人民軍、黨員和民眾共同進行政治思想教育工作與各種慶祝和紀念活動。有消息指，北韓已為此在平壤美林機場部署大批兵力和車輛，準備舉行建軍7周年閱兵儀式。

根據往年狀況研判，北韓很可能在建軍節前後出現飛彈試射或核武試驗等挑釁行為。去年4月25日建軍節當天，北韓在江原道元山一帶舉行了歷來規模最大的實彈演習。

南韓22日也派出12人的官方代表團前往北韓，視察冬奧藝文活動場地的準備工作。韓聯社指，這是近2年來南韓官員首次前往北韓訪問。此前，由北韓知名女子樂團牡丹峰樂團團長玄松月率領的代表團已於22日完成在南韓的考察行程。

近日南韓總統文在寅努力與北韓拉近關係，這項政策也引起國內部分人士批評。反對者認為，政府向北韓做出太多讓步，利用體育達成政治目的，還讓金正恩成為舞台主角，平昌冬奧幾乎變成了「平壤冬奧」。對此，青瓦台發言人朴洙賢23日表示，對於上述說法「我們無法理解，本次冬奧將是『和平冬奧』」。

(中國時報)

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