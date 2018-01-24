兩岸拚南向 資源籌碼差很大

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳君碩 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

廣西大學細化東協研究，深入程度讓台灣教授也感嘆兩岸對東協研究的差距。圖為廣西大學東盟學院上課情況。（摘自網路）

兩岸南向政策比較表

蔡政府積極推動新南向，不過大陸早透過有地緣優勢的廣西為戰略支點，傾注智庫研究、經貿優惠和政經外交能量，像是廣西大學細化東協研究，其「東盟學院」下設10個所，1個東協國家1個所，深入程度讓台灣教授也感嘆兩岸對東協研究的差距。此外，大陸透過與東協國家聯合聲明強調一中，封鎖台灣外交空間。兩岸在東南亞實力懸殊，新南向政策恐受壓縮。

與大陸灌注大量資源相較，蔡政府專門統籌研究新南向政策的辦公室還幾經波折。上月先解散總統府新南向辦公室，稱「階段性目標達成」，接著又在國安會及政院下分設「新南向政策專案小組」及「新南向工作小組」。

監委也批新南向定位

儘管行政院經貿辦總談判代表鄧振中表示，政府以5大旗艦及3大潛力領域強化與東協國家合作，但新南向的推動，已連續2年遭監委質疑，戰略目標多次游移，在全球與兩岸互動格局定位不清，不利台灣經貿發展。

廣西東盟學院陣容強

反觀大陸早已把資源灌注到東協，尤以與東協國家接壤的廣西為支點，像是廣西大學「東盟學院」，研究團隊壯盛，除了用政治、經濟等領域細分研究單位，還針對國別做研究，院裡就設有越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、汶萊等10個所；每個研究單位至少有3位研究人員。

某位鑽研兩岸研究的台灣學者透露，近期大陸不少涉台會議在廣西舉辦，還邀台灣學者赴「東盟學院」參訪。學者感嘆，相形之下，台灣對東協的研究完全不在同個量級。近年在廣西舉辦的兩岸研討會，包括第三屆兩岸智庫學術論壇、第八屆兩岸青年學者論壇、一帶一路與桂台合作研討會等，讓廣西成為上海、福建後，另個對台研究重鎮。

越柬接力表態挺一中

除智庫資源和經貿利多，大陸外交部也持續在東協發力。去年5月，大陸與越南簽署聯合公報，寫明越南堅定奉行一中，支持兩岸統一與反對台獨。日前大陸總理李克強出訪柬埔寨，柬方也在聯合公報重申奉行一中政策。

澳門理工大學名譽教授邵宗海受訪指出，近期大陸對東協外交工作力度「實屬罕見」，再加上龐大研究團隊，台灣卻無具體策略，他憂心台灣本錢不足，兩岸若持續對抗，困境更難突破。

(中國時報)