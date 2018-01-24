廣西引進越勞利多 台商靠攏

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳君碩 ／台北─廣西報導 ／台北─廣西報導

大陸廣西因與東南亞國家接壤，在政治上肩負研究台灣新南向政策的應對做法。政治之外，經濟上也成為台商近期轉移工廠以節省人力成本的重要省市。大陸國台辦去年9月在廣西崇左授予「海峽兩岸產業合作區」牌匾，在園區內可合法引進越南勞工，省下「五險一金」，勞動成本只有大陸勞工的一半。去年下半年大陸組織了兩次台商考察，已有不少台商簽約設廠。

廣西崇左規劃一區三園，包括防城港產業園、崇左產業園、欽州產業園，去年9月舉辦桂台經貿文化合作論壇，國台辦主任張志軍頒授「海峽兩岸產業合作區」牌匾。去年12月，台企聯又組織了上百位台商再赴崇左考察。

據崇左市投資促進局給台商的考察書面資料，園區將享有新一輪西部大開發優勢。在所得稅上「免徵屬於地方分享部分的企業所得稅」；增值稅則出口免抵退，若企業經營具一定規模，個人所得稅還可獲100％獎勵補助。

該園區還可合法使用人力成本更為低廉的越南勞工。廣西南寧市台協副會長林大為受訪指出，廣西當地大陸勞工成本約每人每月3000元人民幣，越南勞工則只要1200到1500元，無需負擔五險一金，大大降低人力成本。

林大為說，廣西從2017年以來，已從邊境貿易重鎮，提升到物流和生產加工基地的熱門區，最近廣東台商也漸漸「靠過來」。

去年12月參與崇左考察的台企聯榮譽會長張漢文指出，華南華中缺工嚴重，現在大陸善用廣西與越南的沿邊口岸，合法引進越南勞工，緩解了加工業遇到的問題。他透露，包括他自己，已有不少台商簽約準備設廠。

(中國時報)