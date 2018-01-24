首例滬政協委員 謝國群來自彰化

上海政協十三屆一次會議日前召開，彰化出生的謝國群。（摘自台盟上海市委員會網站）

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中國時報
／北京報導

繼高雄出生的盧麗安獲選為中共十九大代表，越來越多台灣出生的台胞在大陸政壇亮相。上海政協十三屆一次會議日前召開，彰化出生的謝國群以上海市政協委員身分出席。謝國群於1990年代赴陸求學，目前已取得大陸居民身分證。而此前上海政協台籍委員多為「大陸出生、成長的台胞二代」，以台灣出生背景擔任上海政協委員，謝國群是第一人。

綜合陸媒報導，新任上海市政協委員、上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院腫瘤科主治醫師謝國群22日出席上海市政協十三屆一次會議的開幕式。謝國群成為上海市政協委員，改變了以往來自台盟上海市委、上海市台聯的委員人選基本來自「大陸出生、成長的台胞二代」的現象。

陸媒報導指出，謝國群於1990年代赴大陸求學，已取得大陸居民身分證。謝國群出生於彰化，他的父親有一個「乒乓夢」。

他說：「那時候，父親一心想培養我練成一流的乒乓球技，兩岸恢復交流後就想了辦法，把我送到上海一邊讀書一邊練球，這樣我在上海南洋模範中學完成了高中教育，再考取上海交通大學。」

上海交通大學畢業後，謝國群轉考上海中醫藥大學中醫內科學專業，一讀又是5年。之後在岳陽中西醫結合醫院實習，現為腫瘤科主治醫師。他說：「上海成就了我個人的事業，增長了我的才幹，我自然而然融入這座城市。」

謝國群還表示，作為一名上海政協委員，肩上擔負起參政議政、民主監督的重責大任。「為實現人民對美好生活的嚮往，作為來自台盟的委員，我責無旁貸。」

(中國時報)

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