孫亞夫談一國兩制「藍拒絕 綠誣衊」

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中國時報
／綜合報導

大陸海協會副會長孫亞夫表示，「一國兩制」並非不適用解決台灣問題，而是因「國民黨及其當局不願和我們和談統一而拒絕它，由於民進黨及其當局謀求台獨而更是誣衊、攻擊它」。他認為，當台灣問題越來越接近解決時候，和平統一擺上兩岸關係發展日程時，一國兩制將重新為台灣民眾所認識。

大陸黨媒《人民日報》海外版昨刊孫亞夫的〈對新時代堅持「和平統一、一國兩制」方針的新理解〉長文。他直言，要解決台灣問題、實現和平統一，不經過種種挑戰、重重磨難是不可想像的；但不可因困難，就放棄和平統一的努力。

孫亞夫認為，和平統一大政方針實行30多年來遭遇幾大問題。一，兩岸實行不同社會制度，有不同政治意識形態。二，台灣各種分裂勢力謀求「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，近20年來尤以「台獨」分裂行徑為甚。三，國民黨不願談判實現兩岸和平統一，也不願進行解決兩岸政治分歧的談判。四，外部勢力阻撓。

不過孫亞夫強調，和平統一大政方針仍取得歷史性巨大成就；挫敗台灣分裂勢力把台灣從中國分裂出去的圖謀，李登輝製造「兩個中國」、陳水扁謀求「台灣法理獨立」都沒得逞。總體而言，「解決台灣問題、實現祖國統一的進程，不是倒退了，而是推進了。」

談及「一國兩制」，孫亞夫表明，最初是鄧小平為解決台灣問題所創，但在台灣卻遭汙名化；這不是因一國兩制不適用解決台灣問題，「而是由於國民黨及其當局不願和我們和談統一而拒絕它，由於民進黨及其當局謀求台獨而更是誣衊、攻擊它」。

他指出，當和平統一擺上兩岸關係發展日程時，一國兩制將重新為台灣民眾認識；當大多數台灣民眾轉而支持和平統一時，終將認為一國兩制是最佳方式。

(中國時報)

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