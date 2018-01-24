9億貪官上級 王曉林落馬

2018年01月24日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

「沒有最貪，只有更貪！」中共中紀委23日再打虎，大陸最貪的機關之一國家能源局副局長王曉林落馬。他是去年大陸反腐樣板連續劇《人民的名義》中，貪瀆2億多元人民幣（下同，約新台幣9億多元）、燒壞點鈔機的真實人物——能源局煤炭司前副司長魏鵬遠的上司。

中紀委昨發布消息，國家能源局黨組成員、副局長王曉林涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。

《北京日報》主辦的「長安街知事」微信公眾號抄底指出，2014年魏鵬遠被查，從家中搜出贓款2億多元，當場燒壞一台點鈔機。《人民的名義》一劇中的「小官巨貪趙德漢」，就是以魏為原型。

王曉林在國能局分管綜合司、煤炭司、人事司、直屬機關黨委、直屬機關紀委等，在4位副局長中，排名第一。最後一次露面是今年1月2日至5日赴湖南等3省調研煤炭去產能、保供應情況。

王曉林出生於1963年10月，重慶人，1983年在北京市礦務局參加工作。

1989年進入神華集團前身華能精煤公司，工作26年，先後任工程師、副經理、經理、總經理助理、董事會祕書、副總經理等職。2015年8月，他離開神華赴大陸國家能源局任副局長。

早前，國家能源局成為腐敗重災區。在發改委前副主任、國家能源局前局長劉鐵男落馬後，落馬官員還包括前副局長許永盛、新能源和可再生能源司前司長王駿、核電司前司長郝衛平、電力司前副司長梁波和煤炭司前副司長魏鵬遠等。整個能源局幾乎倒了半壁江山。

有分析稱，國家能源局之所以腐敗成災，主要是掌握了大陸重大能源項目的審批和補貼大權，每個項目動輒上百億人民幣，牽涉巨大利益，只要雁過拔毛，都能獲得巨大利益。

(中國時報)