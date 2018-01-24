高市滅龍 遭控牽涉土地利益

2018年01月24日 04:10 中國時報 郭韋綺 、 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

龍發堂爭議愈演愈烈，高市府和堂方頻頻過招，堂方23日再出招，將針對高市衛生局長黃志中在臉書發文攻擊龍發堂，提起妨害名譽告訴，並爆料指稱，市府之所以「滅龍」全因蓋捷運所牽涉的龐大土地開發利益，是「以防疫為名，行消滅龍發堂之實」。對此，高市捷運局稱未曾聽聞；黃也反批模糊焦點。

暗指集中營 喊告衛生局長

堂方住持釋心善昨偕同家屬，隔著龍發堂鐵門大動作召開記者會，以「尋人啟事」為題嘲諷黃志中自爆發疫情以來153天，從未到過龍發堂關心，之後突以防疫為名進駐接管，箇中轉折令人質疑。

釋心善指控，黃在臉書貼文暗批龍發堂是「沒有毒氣室的集中營」，心態充滿意識型態，從衛生局LINE群組流出的不自殺聲明，內容更提及「不成功便成仁」，根本把龍發堂當成敵人在打壓，令默默為病患付出的師父和志工情何以堪？

她還稱有知情人士提點說，高市府急著消滅龍發堂，就是因為高捷岡山路竹延伸線，已獲前瞻基礎建設計畫補助，即將動工，周邊土地開發利益非常龐大，其中，終點站靠近大湖車站，龍發堂因緊鄰大湖，土地也成為財團覬覦目標，計畫收購開發商場，市府為不讓龍發堂成為地方發展絆腳石，才以防疫當藉口欲除之後快。

她數度哽咽說，龍發堂沒拿過政府一分一毫，沒有功勞也有苦勞，何況疫情爆發以來，也一直配合防疫，為何最後變成罪惡不赦，所有努力被抹煞，因此決定提告，維護龍發堂名譽。

釋心善表示，直到現在，家屬仍充滿擔憂和不安。一旁家長紛紛聲援，情緒激動痛譙政府，「我們需要幫助的時候，公部門在哪裡？」

距高捷1km 市府籲勿失焦

面對指控，黃志中認為，龍發堂問題核心在於防疫，不應模糊焦點，自始自終立場未變，為落實防疫工作，才與精神科、傳染科等專家在LINE群組交換意見，所有作為可受公評，也不涉及誹謗或妨害名譽。

捷運局主祕吳嘉昌則說，終點站距離龍發堂超過1公里，未曾聽說財團在該處進行土地開發。

(中國時報)