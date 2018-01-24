毒販持槍轟警 卡彈逃過一劫

2018年01月24日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

41歲江志榮與32歲陳志緯，22日晚間駕車準備到新北市交易毒品，被士林警分局員警一路從西門町跟監，當陳嫌獨自下車後，員警衝上前圍捕，陳拔腿就跑，員警順利將他制伏，江嫌竟衝出朝員警頭部開了1槍，所幸卡彈未擊發，警方隨後開4槍反制逮人，逃過一劫的員警說：「真是老天保佑！」

警方說，江嫌和陳嫌是拜把兄弟，2人住在西門町附近，不斷更換租屋處，躲避警方追緝，警方前晚獲報2人要外出交易毒品，即開始跟蹤他們轎車，一路從萬華昆明街跟到新北市中和景平路，趁陳嫌在路上行走，要進行毒品交易，立即衝上去圍捕。

員警看見陳嫌藏在背後的手上握著折疊刀，立刻奪刀壓制，過程中，陳在地上打滾脫逃，警方從後方追趕，大喊「警察，不要跑」，並在30公尺外超商前將他壓制在地，正準備上銬時，江嫌從馬路突然衝出，一手持槍、另一手將子彈上膛，大喊「你幹嘛打我弟！」在與員警距離5公尺處，持槍朝員警頭部瞄準。

一旁員警見狀，立刻掏槍連開4槍回擊，其中1發擊破超商玻璃，打中柱子掉落在關東煮旁邊，1發打破玻璃，子彈卡在咖啡機內，另2發在現場只找到彈殼，所幸超商店員正在上廁所，店內沒有其他客人，沒人受傷。

警方查扣江嫌槍枝，發現當時是子彈卡彈無法擊發，他再拉滑套想要開第二槍，就遭制止，讓員警心有餘悸地說：「一抬頭就看到歹徒在在眼前」、「真是老天保佑，否則差點就死了。」

江嫌供稱，買賣毒品都會攜帶槍枝防身，避免遭「黑吃黑」，第一時間以為員警是要搶毒品的歹徒，才會掏槍嚇唬人，並沒有要攻擊警察。

警方隨後起出7包安非他命、吸食器、咖啡包毒品等，另逮捕陳姓、徐姓毒蟲，昨依殺人未遂、槍砲、毒品等罪移送法辦。

(中國時報)